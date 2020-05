Saison im Wiehe-Bad startet am 25. Mai

Samtgemeindeausschuss beschließt Freibadöffnung / Schwarmer Bad bleibt geschlossen

+ Die Strandkörbe des Schwarmer Freibades können frühestens in den Sommerferien wieder von Besuchern genutzt werden. Das Wiehe-Bad in Bruchhausen-Vilsen öffnet am 25. Mai das erste Mal. Fotos: Anne-Katrin Schwarze

Br.-Vilsen / Schwarme - Von Jannick Ripking. In Bruchhausen-Vilsen ist ab Montag das Schwimmen wieder möglich: Das Wiehe-Bad öffnet am 25. Mai für Besucher. Der Samtgemeindeausschuss von Bruchhausen-Vilsen hat die Freibadöffnung in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Das Schwimmbad in Schwarme bleibt allerdings vorerst geschlossen.