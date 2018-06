Rotes Früchtchen lockt nach Asendorf

IGA lädt zum 20. Erdbeermarkt

+ © IGA Die Besucher haben die Qual der Wahl zwischen den unterschiedlichsten Erdbeerprodukten. © IGA

Asendorf - Vor 20 Jahren, am 20. Juni 1999, lud die Interessengemeinschaft Asendorf (IGA) zum ersten Mal zu einem Erdbeermarkt in den Ort ein. „Und die Besucher kamen gerne“, teilt die IGA in einer Pressenotiz mit. Das Konzept kam so gut an, dass die Interessengemeinschaft den Markt zu einer festen jährlichen Veranstaltung ausbaute. Seitdem ist immer am dritten Sonntag im Juni Erdbeermarkt in Asendorf. So auch am 17. Juni.