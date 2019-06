21. Erdbeermarkt in Asendorf: Roter Genuss in allen Variationen

Asendorf - Auch der 21. Asendorfer Erdbeermarkt lockte gestern wieder zahlreiche Besucher nach Asendorf. Die Aussicht auf den Genuss der leckeren, frischen roten Erdbeeren und die vielen Dinge, die sich daraus herstellen lassen, waren bei dem herrlichen Wetter allerdings nicht die einzigen Argumente für einen Marktbummel.

Schnäppchenjäger waren schon am frühen Vormittag unterwegs, um auf dem Flohmarkt nach Schätzen zu stöbern. Aber im Verlaufe des Vormittags bauten immer mehr Kunsthandwerker, Anbieter von Speisen und Getränken sowie Dekorationsartikeln, Lederwaren, Textilien und Gartenpflanzen ihre Stände auf. Entlang der Essener Straße war sogar eine kleine Messe mit Angeboten „rund ums Haus“ entstanden.

Aber wichtig war an diesem Tag die Erdbeere. Claudia Höschler aus Haßbergen hatte diese roten Gaumenfreuden in ihrem heimischen „Laboratorium“ in Likör, Marmelade, Sirup, Essig, Bowle und sogar in Erdbeerzucker verwandelt. An anderen Ständen gab es Crêpes mit Erdbeer-Auflage, mit Erdbeeren belegte Waffeln, Erdbeer-Smoothies, und der Heimatverein hatte zusammen mit dem Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr neben zahlreichen anderen leckeren Backwaren auch ganz dick mit Erdbeeren belegten Kuchen im Angebot – mit Sahne natürlich.

Eigentlich erstaunlich, dass es bei den Ständen mit griechischen und italienischen Spezialitäten keine Erdbeerpizzen und auch kein Erdbeergyros gab. „Wir arbeiten daran“, sagte einer der Anbieter lachend.

Am Gerätehaus stand die Marktbühne, auf der der Shantychor des Wassersportvereins Hoya und anschließend die Winchester Line-Dancer musikalisch und tänzerisch für Abwechslung sorgten.

Wer deftigere Kost als Erdbeeren und andere süße Gaumenfreuden bevorzugte, kam bei diesem Markt auch auf seine Kosten. Vom Erbseneintopf mit Beilage bis zu Spargel mit Schinken reichte die Markt-Speisekarte der verschiedenen Anbieter. Wer wollte, konnte auch westfälischen Knochenschinken, Eichsfelder Stracke-Mettwurst. Büffelkäse vom Wasserbüffelhof Warpe oder Allgäuer Käse einkaufen. Zum Naschen gab es Eiscremes, Würstchen, Pommes und die sehr scharf gewürzten Spiralen von Kartoffeln aus heimischem Anbau, aber mit exotischen Zutaten wie Chili, Pfeffer, Paprika und anderen scharfen Gewürzen. Unter dem Motto „Essen ist ein Bedürfnis – Genießen eine Kunst“ – bot Sven Dierkes an seinem Smoker-Barbecue „Glutrausch“ schonend gegartes Fleisch vom Feinsten.

Es herrschte eine lockere, fröhliche Stimmung, überall bildeten sich Gruppen, um kurz zu klönen und sich Tipps zu geben, was man „unbedingt noch gesehen haben musste“. Dazu gehörte Rainer Willes originelle Gartenbar ebenso wie der kleine Textilladen, in dem unter anderem „kortbeenige Böxen“ angeboten wurden.

Es standen ausreichend Parkplätze zur Verfügung, aber es gab auch Gäste, die den Marktbummel mit einer Fahrt in der Museumseisenbahn kombinierten.

