Rotary Clubs sammeln mehr als 10 000 Euro für Erdbebenopfer

Von: Oliver Dörr

Stolz auf die Spende: (v.l.) Robert-Jan Stüssel (RC Syke), Elke Benjes (Präsidentin RC Bruchhausen-Vilsen), Yvonne Sextroh (RC Bruchhausen-Vilsen) und Reiner Hammer (Präsident RC Syke-Utbremen). © Oliver Dörr

Die Rotary Clubs Bruchhausen-Vilsen, Syke und Syke-Utbremen unterstützen die Hilfsorganisation „Shelterbox“, die dringend benötigte Hilfsgüter für das Erdbebengebiet in der Türkei und Syrien bereitstellt.

Syke – 10 100 Euro – das ist die stolze Summe, die die Rotary Clubs Bruchhausen-Vilsen, Syke und Syke-Utbremen zusammen mit Bürgern in einer gemeinsamen Spendenaktion gesammelt haben. Die Kreiszeitung hatte über den Spendenaufruf der Rotarier berichtet.

Mit dem gesammelten Geld soll die internationale Hilfsorganisation Shelterbox unterstützt werden. Sie stellt überlebenswichtige Hilfsgüter für die Opfer des verheerenden Erdbebens in der Türkei und Syrien Anfang Februar bereit. Das Beben hatte mit einer Stärke von 7,8 auf der Richterskala in beiden Ländern zusammen mehrere Zehntausend Tote und Hunderttausende Verletzte gefordert sowie unzählige Gebäude zerstört.

„Nach den schrecklichen Bildern, die um die Welt gingen, haben wir uns gemeinsam überlegt, wie wir schnell und effektiv helfen können“, sagt Elke Benjes, Präsidentin des Rotary Clubs Bruchhausen-Vilsen, und fügt hinzu: „Schnell war der Gedanke gereift, dass wir eine gemeinsame Spendenaktion mit Bürgern ins Leben rufen wollen. So wollten wir einen Beitrag leisten, das Leid der Menschen in der Region zu lindern.“

Das Besondere an der Hilfsorganisation Shelterbox ist auch, dass sie ihre Hilfspakete immer der aktuellen Situation anpasst. Also immer das bereitstellt, was gerade im Krisengebiet am dringlichsten benötigt wird.

Mit der Hilfsorganisation Shelterbox arbeiten die Rotarier seit Jahren vertrauensvoll zusammen, sagt Robert-Jan Stüssel vom Rotary Club Syke: „Die Organisation liefert in ihren grünen Überlebensboxen alles, was in der Krisenregion benötigt wird. Dazu zählen Zelte, Planen, Decken, Schlafmatten, Winterbekleidung, Werkzeuge, Kochgeschirr oder Wasserfilter – also alles, was man am dringlichsten fürs Überleben braucht. Daneben gibt es auch Malutensilien für Kinder.“ Und Yvonne Sextroh vom Rotary Club Bruchhausen-Vilsen ergänzt: „Das Besondere an der Hilfsorganisation Shelterbox ist auch, dass sie ihre Hilfspakete immer der aktuellen Situation anpasst. Also immer das bereitstellt, was gerade im Krisengebiet am dringlichsten benötigt wird.“

Mit den 60 Kilo schweren Kisten zum Stückpreis von 750 Euro kann laut Pressemitteilung zehn Menschen ein halbes Jahr lang in größter Not geholfen werden. Mit dem nun gesammelten Geld können 13 dieser Hilfsboxen angeschafft werden. Damit wären zumindest 130 Menschen für die erste Zeit mit dem Allernötigsten versorgt. Nach Rotarier-Angaben ist die Hilfsorganisation Shelterbox bereits seit Längerem in den aktuell betroffenen Erdbeben-Regionen in der Türkei und Syrien aktiv.

Mit der aktuellen Geldspende ist das Engagement der Rotarier aber keinesfalls beendet. Wer sich weiterhin beteiligen möchte:

Spenden an:

Förderverein des Rotary Clubs Bruchhausen-Vilsen,

Volksbank Niedersachsen-Mitte eG, Iban: DE35 2569 1633 1027 881800, Bic: GENODEF1SUL

Verwendungszweck: Spende Erdbebenhilfe.