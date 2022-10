Rotary Bruchhausen-Vilsen unterstützt mit Adventskalender soziale Projekte

Johann Lukas (Mitte) malte die Rentiere, die den Rotary-Adventskalender zieren. Präsidentin Elke Benjes (von links) präsentiert ihn mit Imke Dirks, Klaus-Dieter Kasper und Gottfried Voß von „Lebenswege begleiten“. © Siedenberg

Br.-Vilsen – Die Herbstsonne lässt das Laub auf dem Schulhof rot leuchten, im Raum der Klasse 6c der Oberschule Bruchhausen-Vilsen ging es am Dienstag jedoch um Winter und Weihnachten. Der Rotary Club Bruchhausen-Vilsen kürte das Gewinnerbild, das in diesem Jahr den Adventskalender zieren wird, mit dem die Rotarier Spenden für die Unterstützung sozialer Projekte, insbesondere im lokalen Umfeld, sammeln.

Kooperationspartner ist wieder der Verein „Lebenswege begleiten“. Er ist dabei, im ehemaligen Gasthaus Peters am Marktplatz ein Zentrum für Gemeinwesen aufzubauen (wir berichteten). Bevor das „Haus am Markt“ jedoch seinen Betrieb aufnehmen kann, muss erst noch eine Küche eingerichtet werden. Sie soll ein Herzstück des Treffpunkts werden und einen sozialen Mittagstisch zubereiten und anbieten. Der Nettoerlös der Aktion ist vorgesehen, um die vielfältigen Aufgaben von „Lebenswege begleiten“, insbesondere diese Küche, sowie die sozialen Aktivitäten des Rotary Clubs zu fördern, teilte Rotary-Präsidentin Elke Benjes mit.

Sie hatte die frisch gedruckten Kalender mit in die Schule gebracht, um den Kindern das Endergebnis auch ihrer Arbeit zu zeigen. Denn 19 von ihnen waren dem Aufruf gefolgt und hatten die Themen Weihnachten und Advent kreativ zu Papier gebracht. Elke Benjes würdigte jedes einzelne kleine Kunstwerk und machte es spannend, wessen Motiv ausgewählt wurde, um den Rotary-Adventskalender 2022 zu schmücken.

Die Wahl der Jury fiel auf die Tuschezeichnung von Johann Lukas. Der Elfjährige malte zwei Rentiere, die auf einer Lichtung unter einem Sternenhimmel vor Freude über dicke Schneeflocken zu tanzen scheinen. Dieses fröhliche wie stimmungsvolle Motiv wird in bis zu 2 250 Stuben, Büros oder Küchen zur adventlichen Dekoration gehören, denn der Kalender erscheint in dieser hohen Auflage.

Elke Benjes bedankte sich bei den jungen Künstlern, insbesondere bei Johann, und bei Kunstlehrerin Christine Stephan, die Zeit und Raum für die Teilnahme bereitgestellt hatte. „Ebenso danken wir den zahlreichen Spendern der rund 100 Preise sowie allen Helfer, die an der Vorbereitung des Kalenders beteiligt waren und für Verteilung und Verkauf sorgen“, sagte die Präsidentin.

Den Kalender hat eine Arbeitsgruppe unter Leitung von Alice Schindler-Mertens erstellt. Zu haben ist er ab Mittwoch, 19. Oktober, zum Preis von fünf Euro. Die Ziehung der Gewinnnummern erfolgt unter notarieller Aufsicht, versichert der Rotary Club. Der Weg zum Preisgewinn und weitere Einzelheiten sind auf der Rückseite des Kalenders beschrieben.

Die Gewinnnummern sind wie gewohnt ab dem 1. Dezember täglich in den gedruckten Ausgaben der Kreiszeitung sowie auf der Internetseite der Kreiszeitung (www.kreiszeitung.de/weihnachten) und des Rotary Clubs (https://bruchhausen-vilsen.rotary.de) zu finden.

Verkaufsstellen

