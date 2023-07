Blühende Gartenträume und Delikatessen

Von: Anke Seidel, Sigi Schritt

Die Modedesignerin und Schneiderin Petra Mönius, Bruchhausen-Vilsen, bereitet für Samstag und Sonntag Modenschauen vor. Der Laufsteg ist bereits mit einem roten Teppich ausgelegt. Die Stühle warten auf das Publikum. © Sigi Schritt sigischritt@web.de

Beim Rosenfest auf dem Heiligenberg präsentieren rund 120 Aussteller kreative Ideen.

Br-Vilsen – Die Liebe zum Garten blüht – und mit ihr die Königin der Rose, die es auf dem Heiligenberg in allen Facetten und Farben zu bewundern gibt. Das beweist das Rosenfest, das sich bereits am Freitag als Publikumsmagnet in der Region erwiesen hat. Die Feuerwehr hatte alle Hände voll zu tun, immer wieder neue Besucherfahrzeuge auf dem Parkgelände einzuweisen, während umgekehrt ein nicht abreißender Strom von Gästen mit ihren Einkäufen abfahren wollte – was zeigte:

Das Geschäft mit den schönen Dingen des Lebens blüht.

Es ist ein Feuerwerk der Kreativität und der Delikatessen, das die rund 120 Aussteller noch bis einschließlich Sonntag auf dem historischen, unter schattigen Bäumen gelegenen Areal abbrennen. „Das ist ein schönes Ambiente“, freut sich Jürgen Rudolf, der aus Augsburg angereist ist und mediterrane Köstlichkeiten im Angebot hat – wie Zitronen von der süditalienischen Amalfi-Küste, die deutlich weniger sauer als herkömmliche Zitronen und deshalb essbar sind. Am Stand gegenüber ist die Auswahl an Patisserie groß und gekrönt vom Versprechen: „Gaumenexplosion in Perfektion“. Genau das wollen etliche Besucher erleben. Andere wiederum bekommen bei der bunten Auswahl an Gartensteckern und Deko-Elementen für das grüne Wohnzimmer unter freiem Himmel glänzende Augen. Manche entdecken, dass Hunde Zylinder tragen können – zumindest dann, wenn sie als Garten-Deko aus Metall gefertigt sind und die Aufschrift tragen: „Hunde sind Engel mit Fell.“

Stoßen auf dem Rosenfest auf einen gelungenen Nachmittag an: Christine Görms aus Weyhe und Helena Hoffmann aus Syke. © Sigi Schritt sigischritt@web.de

Am Stand von Design Vintage Zauber blickt ein Schlappohr streng aus einem goldfarbenen Bilderrahmen und erinnert in seiner stolzen Pose an einen Ahnherren. Ein bisschen Spaß muss eben sein bei Pia Phöenix, Diane Mackenstedt und Silke Reimann – Verwandlungskünstlerinnen im Wortsinn. Denn sie gestalten aus Müll und Sperrmüll ebenso phantasievolle wie edel wirkende Solitäre für Haus und Garten. Das Geheimnis der wundersamen Verwandlung von Plastik-Blumentöpfen, Garderobenbrettern, Kommoden oder Blechdosen: Kreidefarben, geschmackvoll kombiniert mit selbstgeformten Elementen. In kostenfreien Workshops können Besucher die Kreidetechnik auf einer Kachel selbst ausprobieren und das Ergebnis mit nach Hause nehmen. Sieben Kurse bieten die Künstlerinnen bis Sonntag zu festgelegten Zeiten an. Ob noch Plätze frei sind, erfahren Interessierte am Info-Stand direkt am Eingang zum Rosenfest.

Das Rosenfest. © Sigi Schritt sigischritt@web.de

Nachhaltigkeit spielt wenige Schritte weiter eine ebenso große Rolle. Dort erleben Besucher, wie Omas ausgediente Silber-Kaffeelöffel ein neues Leben als Schmuckstücke erhalten – so kreativ mit anderen Elementen kombiniert, dass kein Gedanke an den Ursprung aufkommt.

Dieses Schmuckstück ist aus einem alten Bilderrahmen gestaltet worden. © Sigi Schritt sigischritt@web.de

Nicht weit entfernt scheinen die allerkleinsten Besucher ein Fest zu feiern: Bienen und andere geflügelte Gäste, die mitten in den weit geöffneten Blüten besonderer Rosen landen. „Ökologisch wertvoll“, wirbt der Aussteller für seine Pflanzen.

Alle Hände voll zu tun hat derweil Rosen-Experte Timo Wolters, dicht umringt von Besuchern mit vielen Fragen: Wie schneidet man eine Rose richtig, damit sie formvollendet blüht? Welche Nährstoffe braucht sie, um kräftig zu wachsen? Alle erhalten eine freundliche, handfeste Antwort. Derweil leuchtet an einem anderen Stand mit Funkien und Taglilien das Schild: „Bin gleich wieder da!“ Ganz entspannt warten die Besucherinnen, die sich für ein Exemplar entschieden haben, auf die Rückkehr des Verkäufers. Der ist am Ende schwer begeistert: „Man muss nur kurz mal weg sein, dann läuft’s!“ Es läuft auch bei Andrea und Jan Stins, die aus dem holländischen Alkmaar angereist sind und Blumenzwiebel-Raritäten anbieten. Dazwischen immer wieder Besonderheiten wie Mode, Schmuck, Keramik, Glaswaren, Parfums, Seifen, internationale Wurstwaren, Felle, Wellness-Produkte und vieles andere mehr. Viele Besucher tragen übrigens Hüte, und das aus gutem Grund: Dafür gibt es traditionell eine festliche Hutprämierung.

Das Rosenfest

auf dem Heiligenberg ist heute und morgen jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet.