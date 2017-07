Rosenbogen und Radieschen-Pyramide

Aussteller am Heiligenberg trotzen dem Regen

+ © Neukirchen-Stratmann Feuer und Flamme für den Garten: Eine große Auswahl an Dekorationen gab es auf dem Heiligenberg. © Neukirchen-Stratmann

Br.-Vilsen - Von Karin Neukirchen- Stratmann. Nein, der Wettergott meinte es in diesem Jahr nicht gut mit dem Rosenfest. Doch gegen Regen in all seinen Variationen wappneten sich die Besucher mit Gummistiefeln und Regenschirmen – oder hatten einfach Glück und erwischten eine regenfreie Phase, um über das Rosenfest am Heiligenberg zu bummeln.