Rosa-Musikwettbewerb gelingt das Comeback nach der Corona-Pause

Von: Sigi Schritt, Marc Lentvogt

Tuesday vom Gymnasium Bruchhausen-Vilsen haben beim Rosa-Musikwettbewerb in der Mensa des Schulzentrums ein Heimspiel. Die Zuschauer waren ganz auf der Seite der Band. © Sigi Schritt

Das Warten hat sich gelohnt. Seit 2019 kann erstmals wieder der Rosa-Musikwettbewerb ausgetragen werden.

Br.-Vilsen – In einem hochkarätigen Rosa-Wettbewerb 2023 sorgen am Freitagabend im Schulzentrum Bruchhausen-Vilsen das Blasorchester vom Gymnasium Hoya, The Search von der Graf-Friedrich-Schule Diepholz, die Rays vom Gymnasium am Markt Achim, Tuesday vom Gymnasium Bruchhausen-Vilsen und Rockin’ Gudewill von der Oberschule Thedinghausen für Begeisterungsstürme unter den etwa 1000 Zuschauern.

Ein ausführlicher Bericht folgt.