Die Rosa-Finalisten

Band-Wettbewerb endet im März

+ © Lucas Brüggemann Volle Bühne beim Vorentscheid der Graf-Friedrich-Schule in Diepholz. © Lucas Brüggemann

Br.-Vilsen – Siebzehn Ensembles haben sich der Jury gestellt, fünf haben es in das Finale geschafft: Der Rosa-Musikwettbewerb geht in die entscheidende Phase. Wenige Wochen verbleiben den siegreichen Teams der Vorentscheide, um sich auf das Finale am Freitag, 8. März, in der Mensa der Schulzentrums Bruchhausen-Vilsen vorzubereiten.