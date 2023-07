Ballermann ist das Ziel: Ronny Rummel knallt alles weg

Von: Anne-Katrin Schwarze

Jan-Simon Fahrenholz aus Bruchhausen-Vilsen alias Ronny Rummel will mit „Ich knall sie weg“ die Charts der Party-Schlager stürmen. © winterstudios

Br.-Vilsen – Mithilfe der sozialen Medien können Künstler ihre Fans ganz genau zählen. Auf dem Kanal Tiktok hat Ronny Rummel 62. Diese Zahl soll um ein oder zwei, am liebsten sogar um drei oder mehr Nullen größer werden, denn Ronny möchte den Ballermann erobern. Heute erscheint die erste Single der Kunstfigur, deren reales Zuhause in Bruchhausen-Vilsen ist.

„Ich knall sie weg!“ heißt das Lied, das zum Hit werden soll. Das Potenzial dazu hat es, meinen die, die sich mit Party-Schlagern und der Szene auf Mallorcas Feier-Meile auskennen. Die Melodie ist so simple und eingängig wie die der Kollegen, die es bereits auf die Bühnen an der Schinkenstraße geschafft haben. Der Beat bringt Kopf und Arme automatisch zum rhythmischen Wippen. Der Text geht umso leichter über die Lippen, je höher der Alkoholpegel steigt. Was ein Party-Schlager haben muss, bietet das Debüt von Ronny Rummel.

„Ich bin ein kreativer Kopf“, sagt Jan-Simon Fahrenholz, der hinter der Figur steht. Er stammt aus Hoyerhagen, lebt seit etwa einem Jahr in Bruchhausen-Vilsen und will von dort aus der Deutschen liebste Urlaubsinsel erobern. Erfahrungen als DJ oder Sänger habe er nicht, erzählt der 37-Jährige. Als Schüler und Student habe er allerdings als Schlagzeuger in Bands gespielt. Aber Komponieren liege ihm nicht, meint er. Jan-Simon Fahrenholz schreibt die Texte, mit denen Ronny Rummel ganz groß rauskommen will. Was bei den Party-People ankommt, weiß er bestens – seit 20 Jahren fährt er selbst regelmäßig nach Mallorca, um am Ballermann zu feiern.

„Ich habe seit Langem den Drang, da auf der Bühne zu stehen. Die Ideen brodeln nur so in mir“, erzählt er im Gespräch. Für seine Figur Ronny hat er ein Outfit entworfen, das alle Klischees des trinkfesten Mallorca-Touristen erfüllt: Kurze Sporthose und Trikot aus Polyester, Cap über einer neon-grünen Perücke und Sonnenbrille, die das Gesicht nahezu unkenntlich macht. „Ronny Rummel ist eine Erfindung, eine Figur“, ist Fahrenholz wichtig. Sein reales Gesicht wolle er daher nicht öffentlich zeigen.

In den kurzen Videos auf Tiktok präsentiert sich ein hyperaktiver Nutzer eines Sportstudios, der mit einer Hand Gewichte stemmt, während sich die andere an einer Bierflasche festhält. „Ich knall sie weg, ich knall sie alle weg“, singt der Sportsmann und begibt sich verbal bewusst aufs Glatteis. Denn umgangssprachlich steht die Formulierung sowohl dafür, viel Alkohol zu trinken als auch Geschlechtsverkehr zu haben. „Die Doppeldeutigkeit ist beabsichtigt, so ist das in der Branche“, weiß der Fan des Genres Party-Schlager.

Für Partylieder à la „Wir versaufen unser Geld“ gibt es ebenso einen lukrativen Markt wie für Anzügliches. „Meine Puffmama heißt Layla, sie ist schöner, jünger, geiler“, mit dieser Zeile schaffte es DJ Robin & Schürze auf Platz 1 der Charts. Obwohl viele Veranstalter den Song auf die schwarze Liste setzten, weil der Text als sexistisch kritisiert wurde. Aber das war 2022. In diesem Jahr hörte man Layla schon bei Kinderschützenfesten und bei der Ferienkiste für Grundschulkinder.

Fahrenholz springt ganz gezielt auf diesen Zug auf. „Ich knall sie weg“ soll ein Hit werden wie etwa „Zehn nackte Frisösen“, Ende der 1990er-Jahre einer der ersten Erfolgsschlager des jungen Genres „Ballermann-Hits“.

Seinen ersten Song hat Jan-Simon Fahrenholz in einem Aachener Tonstudio aufgenommen. Dort hat der Produzent aus den mitgebrachten Melodiefetzen nach allen Regeln der Kunst einen Song gemacht, den man kaum aus dem Kopf bekommt – ob man möchte oder nicht.

Ab heute ist das Machwerkin ganzer Länge im Netz zu finden. Auf den einschlägigen Kanälen sucht man es unter dem Namen seines Schöpfers: ronny.rummel. In den nächsten Monaten sollen weitere Songs folgen. Ein komplettes Bühnenprogramm soll entstehen. In drei, höchstens in sechs Monaten möchte Fahrenholz seinen Ronny im Bierkönig oder im Megapark, den Top-Adressen am Ballermann, auf der Bühne sehen. Bis dahin nehme er jede Gelegenheit mit, Ronny Rummel dem Partyvolk vorzustellen. Im Kalender steht bisher ein Auftritt bei einem Festival an der holländischen Grenze – „bisher gibt es ja auch nur ein Lied“, erklärt Fahrenholz.

„Ich hoffe aber, auch beim Brokser Markt eine Chance zu bekommen“, sagt er. Er freue sich auf Anrufe der Festwirte, die ihn kurzfristig in ihr Programm aufnehmen könnten, sobald sie seinen potenziellen Hit erst einmal gehört haben. Um flexibel auf Buchungen reagieren zu können, hab er sich in diesem Monat selbstständig gemacht.

Management und Produzent habe Ronny Rummel noch nicht, dafür aber Fanartikel. Das von ihm entworfene Trikot können seine Fans, die er in Anlehnung an die Fußballszene Ultras nennt, erwerben und ihrem Idol im Partnerlook folgen, so wie das auf dem Ballermann üblich ist.

Zum Release der ersten Single gibt es auch ein professionelles Video. „Das war ein Angebot für Newcomer, meine Kumpels aus Bremen haben mich dabei unterstützt“, erzählt Jan-Simon Fahrholz. Sein Markenzeichen soll – passend zum Künstlernamen – der Sprechgesang im Stil der Rekommandeure der Fahrgeschäfte auf den Rummelplätzen werden. „Uuuuund Abfaaaahrt!“, heißt es heute für einen neuen Ballermann-Song aus Bruchhausen-Vilsen.

Party-Schlager Seit den 1990er-Jahren gibt es das Genre Party-Schlager. Es hat sich aus den Formaten Schlager und Stimmungsmusik entwickelt. Als Urvater gilt der kürzlich verstorbene Tony Marshall mit seinem Evergreen „Schöne Maid“ von 1972. In den späten 90ern entwickelten sich Schlager für bestimmte Anlässe. Die Ballermann-, Après-Ski-, Karnevals-, oder Wiesn-Hits zeichnen sich durch Stilmittel der Musikrichtungen Eurodance, EDM und Hands Up aus. Zu den ersten Party-Schlagern zählen „König von Mallorca“ von Jürgen Drews und „10 nackte Frisösen“ von Mickie Krause. Beliebt sind außerdem Neuauflagen von Schlagern im Party-Stil wie „Wahnsinn“ von Wolfgang Petry oder „Ein Stern“ von DJ Ötzi. Das Stück „Layla“ von DJ Robin & Schürze galt offiziell als Sommerhit 2022 und löste eine Sexismus-Debatte aus. Doppeldeutige und anzügliche Texte kommen bei den Fans von Party-Schlagern gut an. Vom Ballermann, Mallorcas Feier-Meile, sind die Party-Schlager längst bei Festivals und Zeltfeten angekommen.