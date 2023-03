Rockig und reif: Tuesday wollen den Rosa-Sieg 2023

Von: Anne-Katrin Schwarze

Sie werden als Lokalmatadoren beim Rosa-Wettbewerb auftreten und versuchen den Sieg zu erringen: Tuesday, die Schulband des Gymnasiums Bruchhausen-Vilsen.

Schon beim Vorentscheid war das Publikum begeistert von Tuesday, der Schulband des Gymnasiums Bruchhausen-Vilsen, und johlte und grölte vor Begeisterung. Damals waren 100 Zuschauer im Saal, beim Finale mit an die 1000 Zuschauern könnte die Stimmung also überkochen. Mit rockigen, mitreißenden Nummern von Greenday oder Sportfreunde Stiller, aber auch Balladen oder einem eigenen Song überzeugten Luca Wendte, Lennart Coors, Julian Braun, Kira Maier und Mathis Castens mit Lehrer und Leiter Gerrit Fröh. Man hörte und sah den Schülern an, dass sie richtig Lust haben, Musik zu machen.



Tuesday mit Kira Maier, Frank Wessels, Luca Wendte, Julian Braun, Lennart Coors und Mathis Castens. © Oliver Siedenberg

Die Oberstufenschüler haben jahrelange Bühnenerfahrung im Gepäck mit Auftritten bei Schulkonzerten oder mehrfach im Kulturhaus B.O. in Asendorf. Bereits beim Vorentscheid zollte Jury-Sprecher und Bandmusiker Arne Bär dem Auftritt Respekt. „Ich kenne euch und war gespannt auf eure Entwicklung – ihr seid eine reife Band geworden.“ Pluspunkte gab es auch für die Band-Shirts und die Showelemente. Allerdings wünschte sich der Jury-Sprecher für das Finale, dass die Band noch mehr mit dem Publikum agiert. Vor dem Finale wurde noch extra intensiv geprobt, so zum Beispiel bei einer fünftägigen Musikfreizeit. aks/wg