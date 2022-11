Robby im Ruhestand

Von: Anne-Katrin Schwarze, Anke Seidel

Teilen

Robby und Klaus Köhler © Sina Schuldt

Der berühmte Menschenaffe Robby ist im Ruhestand, aber der Zirkus Belly will in Bruchhausen-Vilsen mit einem neuen Programm überzeugen.

Bruchhausen-Vilsen . Erinnerungen an einen Fall, der Tierfreunden zu Herzen ging, weckt das Gastspiel des Zirkus Belly in Bruchhausen-Vilsen. Denn dessen Senior-Chef Klaus Köhler kämpfte in einem sieben Jahre dauernden Rechtsstreit um sein tierisches Familienmitglied: Robby, den letzten Zirkusschimpansen in Deutschland. In Bruchhausen-Vilsen ist der berühmte Menschenaffe nicht dabei, sondern im Winterquartier nahe Celle.

Preisgekrönte Artisten

Dort genieße Robby mit seinem Zieh-Vater Klaus Köhler seinen Ruhestand, sagt Junior-Chef Orlando Köhler auf Nachfrage – und berichtet, dass die zweistündige Show zum größten Teil menschliche Artisten gestalten, wie die preisgekrönten Gerlings mit ihrem „Todesrad“. Acht Pferde gehören zur Show, außerdem ein Alligator und vier Riesenschlangen. Den Zustand der Zirkustiere zu kontrollieren, ist Aufgabe der Veterinärämter – in diesem Fall dem des Landkreises Diepholz. Unklar ist, in welcher Form diese Kontrolle erfolgt ist. Eine Anfrage dieser Zeitung blieb unbeantwortet.

Menschen zum Staunen zu bringen und sie mit außergewöhnlichen Darbietungen in eine andere Welt zu entführen, das haben sich Artisten und Dompteure mit Zirkusblut zur Lebensaufgabe gemacht. Für Wildtiere in der Manege jedoch fordern Tierschützer wie Peta ein striktes Verbot. Ein Gesetzesentwurf scheiterte im Bundesrat, er sollte ohnehin nicht für Pferde und Reptilien gelten. Ihr Auftritt in der Manege ist also rechtens. Trotzdem kämpfen Tierschützer weiter gegen den Auftritt von Tieren im Zirkus. Zu einer Demonstration kam es am Freitag in Bruchhausen-Vilsen aber nicht. Davon überzeugte sich diese Zeitung bei einem Besuch vor Ort.

Von Geburt an menschlich geprägt

Im Fall von Robby stellten sich Tierschützer wie Tierfreunde (nicht immer identisch) während der wechselnden Urteile im Rechtsstreit von 2011 bis 2018 die Frage: Ist Recht wirklich gerecht? Robby ist 52 Jahre alt, er lebt fast sein ganzes Leben lang bei den Köhlers. Er war von Hand aufgezogen worden, nachdem seine Mutter ihn verstoßen hatte – ist also tief menschlich geprägt.

Peta beklagte, dass Robby unterwegs viel zu oft in einem viel zu kleinen Areal gehalten werde und keinen Kontakt zu Artgenossen habe. Deshalb sollte er in eine spezielle Auffangstation in den Niederlanden gebracht werden. Klaus Köhler wehrte sich, die Bremer Wildtier- und Artenschutz-Expertin Dr. Alexandra Dörnath ebenso. Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg entschied am Ende, dass Robby bei den Köhlers bleiben darf. Der Zirkus Belly möchte nun mit seiner Show beweisen, dass Artisten mit den jetzigen Tieren ein tolles Programm gestalten – und dass alle Tiere gut behandelt werden.

Die Vorstellungen

gibt der Zirkus Belly in Bruchhausen-Vilsen, Marktplatz, heute um 15 Uhr und Sonntag um 11 Uhr. Karten gibt es im Internet bei Eventim, unter Telefon 0175/ 4144644 oder eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn direkt an der Kasse. Nach diesem Gastspiel reist der Zirkus nach Neustadt am Rübenberge.