Mehr als 100 Menschen machen eine würdige Beerdigung für Lilly Dias möglich

Was bleibt, sind Erinnerungen: (v.l.) Thomas Loleit, Sebastian Mann und Marc Hinrichs blättern in einem Album für die verstorbene Lilly Dias.

Marc Hinrichs ist überwältigt. Sein Herzenswunsch und der seiner körperbehinderten, auf Pflegegeld angewiesenen Schwester ist in Erfüllung gegangenen: eine würdige Beerdigung für ihre Mutter Lilly Dias!

Br.-Vilsen – Mehr als 100 Menschen haben mit Spenden dafür gesorgt, dass die ganz plötzlich an Krebs verstorbene zweifache Mutter einen ebenso schönen letzten Abschied erhalten hat wie andere Menschen auch. Aus eigener Kraft hätte ihr Sohn (23) die Kosten für eine solche Beerdigung, die in Deutschland im Schnitt zwischen 5 .000 und 8. 000 Euro liegen, nicht schultern können.

Auch wenn das Spenden-Gesamtergebnis noch nicht genau feststeht: „Die Kosten für die Bestattung, den Friedhofsplatz für 30 Jahre und die Trauerrede sind gesichert“, sagt Bestatter Thomas Loleit aus Schwarme – und fügt hinzu: „Und ein Grabstein ist auch noch drin.“

Verdienst reichte nur fürs Nötigste

Wie berichtet, hatte Lilly Dias als Selbstständige in Syke-Heiligenfelde das Blumengeschäft „Die Künstlerei“ und außerdem die kleine Firma „Putzteufel und Gartenengel“ betrieben. Gereicht hatte ihr Verdienst nur für das Nötigste. Deshalb standen ihre Kinder nach ihrem plötzlichen Tod – einen Tag nach ihrem 50. Geburtstag – vor einem Berg von Kosten, der den 23-jährigen Marc Hinrichs nachts nicht schlafen ließ.

„Ich habe eine Gänsehaut“

Die Spendenbereitschaft so vieler Menschen, ihr Verständnis und ihr Mitgefühl haben den jungen Mann mehr als beeindruckt: „Ich habe eine Gänsehaut ... bin sprachlos ... ein Riesen-Dankeschön an alle!“ Einige Spenden waren anonym eingegangen, andere mit tröstenden Worten wie „Alles Gute für Euch. Ihr schafft das!“

Sehr viele Menschen hätten Anteil genommen, so Thomas Loleit. Einen dreistelligen Betrag hätten beispielsweise Angehörige einer an Krebs verstorbenen Frau gestiftet. Sie hatte noch zu Lebzeiten verfügt, Hilfsbedürftige zu unterstützen, für die Krebs ebenso zu einem fatalen Schicksalsschlag geworden war. „Danke an alle Spender“, wiederholt Marc Hinrichs noch einmal. Er freue sich von Herzen über alle: „Ich weiß, dass selbst vier Euro für manche Menschen wirklich viel Geld sind.“