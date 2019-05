Rettung der Mühle

Experten inspizieren Torso in Martfeld

+ Sie inspizierten die Mühle von innen und außen (von links) Eigentümer Lothar Klerings, der ehrenamtliche Denkmalschützer Bernd Kunze, der hauptamtliche Denkmalpfleger beim Landkreis, Heiner Hickmann, die Expertin für Materialuntersuchungen, Antje Rinne, Eigentümerin Marion Hofmann sowie die Mitarbeiter eines Braunschweiger Planungsbüros, Julian König und Ralf Starke. Foto: Uwe Campe

Martfeld - Von Uwe Campe. Birken und Büsche wachsen aus dem zum Teil schon stark beschädigten Mauerwerk, der Putz ist großflächig abgeblättert und die Fensterscheiben sind stellenweise herausgebrochen. Unaufhörlich nagt der Zahn der Zeit an der ohnehin nur noch als Torso vorhandenen, einst so stolzen und formschönen Stührmühle an der Bruchhauser Straße in Martfeld. Der 23 Meter hohe, 1878 von dem Mühlenbauer Fahlenkamp errichtete Galerie-Holländer war damals das Produkt des sogenannten Martfelder Mühlenkriegs und sollte nach Vorstellungen des Müllers Carl Ludwig Meyer der zuvor in der Ortsmitte von einer Interessengemeinschaft gebauten, heute noch vorhandenen Fehsenfeldschen Mühle Konkurrenz machen. Ein langes Mühlenleben war der Stührmühle jedoch nicht beschieden, denn bereits mit Beginn des Zweiten Weltkriegs wurde der Betrieb eingestellt. 1945 erlitt sie zudem schwere Schäden durch englischen Beschuss. Da bereits 1949 die Flügel abgenommen werden mussten, nutzte man bis 1954 noch einen Elektromotor, um zumindest geringfügige Mahltätigkeiten auszuführen. Die Mahlgänge und die übrige Innenausstattung wurden anschließend nach und nach verkauft. Die Königswelle ist noch vorhanden. Die seit 1994 ein Notdach tragende Mühlenruine steht unter Denkmalschutz.