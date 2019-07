„Rennstreckenähnlich“: Anwohner beklagen sich über Raserei in Schwarme

Während der Ratssitzung

Schwarme – Von Verhältnissen wie auf Beschleunigungsstreifen auf der Autobahn berichteten Anwohner der Kirchstraße in Schwarme. Die Zustände im Straßenverlauf in Richtung Beppen seien „nicht mehr tragbar“. Erst kürzlich hatte sich in dem Bereich ein Verkehrsunfall ereignet. Stellvertretend für rund zehn Familien waren Oliver Remmert, Thomas Linde, Melanie Damm und Andree Meyer zur Sitzung des Schwarmer Rats am Mittwochabend gekommen, um ihre Sorgen in Bezug auf die überhöhten Geschwindigkeiten loszuwerden.