Rendezvous an der Grenze

Wie sich ein deutsch-dänisches Paar trotz Corona-Beschränkungen trifft

+ Liebe kennt keine Grenzen: Karsten Tüchsen Hansen und die Dänin Inga Rasmussen sitzen am deutsch-dänischen Grenzübergang. Foto: dpa

Aventoft - Von Birgitta Von Gyldenfeldt. Liebe und Freundschaft kennen keine Grenzen und keine Altersbeschränkung. Auch im Alter von 89 und 85 Jahren wollen sich Karsten Tüchsen Hansen und Inga Rasmussen täglich sehen. Das Problem: Hansen wohnt in Süderlügum in Nordfriesland, Rasmussen im dänischen Gallehus. Und die Grenze zwischen Schleswig-Holstein und Dänemark ist seit zwei Wochen wegen der rasanten Ausbreitung des Coronavirus weitgehend geschlossen. Doch nur telefonieren ist für die Senioren zu wenig. Also treffen sie sich seitdem täglich am gesperrten Grenzübergang Aventoft.