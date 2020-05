Relikt aus der Reformationszeit

Altes Martfelder Pastorenhaus von 1535 bekommt einen neuen Standort

+ Die dunklen Ständer auf dem Dachboden lassen die Ausmaße des alten Pastorenhauses von 1535 erahnen.

Martfeld - Von Regine Suling. Das Besondere liegt im Verborgenen. Es ist nur ein einziger Raum, der 8,50 mal 6,80 Meter misst und von einem ungewöhnlich hohen Dach gekrönt ist. Ein altes Pastorenhaus von 1535 am Eichenweg ist vermutlich das älteste Gebäude in Martfeld und das aktuelle Großprojekt des Heimat- und Verschönerungsvereins (HVV) Martfeld. Rund 300 000 Euro an Finanzmitteln und Spenden organisierte der Verein, um das Haus und ein Grundstück an der Kirchstraße zu kaufen. Dort soll das alte Pastorenhaus nach Abschluss des Projektes seinen neuen Platz haben.