Rekord in Uenzen

17. Nachtorientierungsmarsch mit so großem Andrang wie noch nie

+ Juliane Schwecke (links) und Jochen Kracke (Zweiter von links) beobachteten genau, ob (von rechts) Stefan Schumacher, Ingo Richert und Torsten Osterholz die Zahncremes in den Gläsern den richtigen Tuben zuordneten. - Foto: Heiner Büntemeyer

Uenzen - Von Heiner Büntemeyer. So ein reges Nachtleben wie am Samstag hat es zuvor vermutlich in Uenzen noch nie gegeben. Bis in die frühen Morgenstunden waren auf den Straßen des Orts Gruppen unterwegs, sie suchten an den Wegesrändern nach verborgenen Sternen und leuchteten Hinweisschilder aus, nach denen sie sich beim Nachtorientierungsmarsch durch Uenzen zu richten hatten.