Der Regenschirm: Ein beliebtes Accessoire

Herbst- und Schafmarkt in Bruchhausen-Vilsen war weniger gut besucht

+ Der Musikzug aus Hoya sorgte bei den Gästen für Stimmung und spielte flotte Blasmusik.

Br.-Vilsen - Von Dieter Niederheide. Das regnerische Wetter hat dem Herbst- und Schafmarkt im Vilser Ortskern am Sonntag Einbußen bezüglich der Besucherzahl beschert. Es kamen weniger Menschen als in den Jahren zuvor. Regenkleidung und Schirme waren angesagt. Trotz des Wetters bot die veranstaltende Fördergemeinschaft Bruchhausen-Vilsen in Zusammenarbeit mit den auf dem Markt vertretenen Organisationen, den Händlern sowie den Kaufleuten, die ihre Geschäfte geöffnet hatten, ein vielfältiges und ansprechendes Angebot.