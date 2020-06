Raus aus der Kirche

Kirchengemeinden erinnern Pfingsten unter freiem Himmel an die Verstorbenen während der Pandemie

+ Zum ersten Mal seit Schließung der Kirchen zu Beginn der Corona-Krise treffen sich Christen aus Bruchhausen und Vilsen zum gemeinsamen Gottesdienst: unter freiem Himmel auf dem Marktplatz. Foto: Oliver Siedenberg

Br.-Vilsen – Die Kirchengemeinden Bruchhausen und Vilsen lassen sich von der Pandemie zu kreativen Ideen führen, das Gemeindeleben trotz Abstands- und Hygieneregeln zu gestalten. Nachdem Pastor Forian von Issendorff zum mobilen Abendsegen die Kirche verlassen und direkt zu den Wohnorten der Menschen gegangen ist, hat eine weitere „Notlösung“ großen Anklang gefunden: Pfingstsonntag hatten die Gemeinden zu einem Gottesdienst unter freiem Himmel auf dem Marktplatz eingeladen. „Das sollte es häufiger geben“, wünschten sich im Anschluss viele. Vorbeifahrene Radler, der Kaffkieker, dessen Passagiere munter winkten, eine Windböe, die das Kreuz vom Altar wehte und mit den Worten kommentiert wurde „der Heilige Geist ist unter uns“– all das machte den Gottesdienst für viele Teilnehmer besonders. In den Mittelpunkt dieses ersten Zusammentreffens in großer Runde seit Beginn der Krise im März stellte Pastor von Issendorf das Gedenken an die nahezu 30 Gemeindeglieder, die seitdem verstorben waren. An jeden einzelnen erinnerte der Pastor namentlich und mit einer Pfingstrose, die die Angehörigen mitnehmen durften. Die Initiative einiger Gemeindeglieder, nach Alternativen zu einem Neubau des Gemeindehauses zu suchen (wir berichteten), fand vor großem Publikum Erwähnung und sorgte im Anschluss für kontroverse Gespräche im Fahrrad-Kiosk der Familie Stummer, den viele zum gemeinsamen Ausklang nutzten.