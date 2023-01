Schlittschuh-Fans aus dem gesamten Landkreis kommen nach Bruchhausen-Vilsen

Von: Rebecca Göllner-Martin

Familie Baron genießt die Zeit auf dem Eis. Für Mutter Mirjam ist es das erste Mal Eislaufen nach rund 30 Jahren. © Göllner-Martin, Rebecca

Br.-Vilsen – Am schönsten ist es, wenn es knackig kalt ist und die Sonne scheint. Aber auch bei norddeutschem Winterwetter strömen die Freunde des Schlittschuhfahrens nach Bruchhausen-Vilsen. Die dortige Eislaufbahn ist ein Magnet für Jung und Alt aus dem gesamten Umland. Und die Besucher sind sich einig: Den Fahrtweg in den Luftkurort nehmen sie gerne auf sich.

„Es ist super, dass es eine richtige Eisfläche ist“, findet beispielsweise Petra Neumann, die mit ihren beiden Töchtern Anna-Marina und Victoria aus Syke angereist ist. In Bassum gebe es zwar auch die Möglichkeit, die Schlittschuhe unterzuschnallen, dort bestehe die Fläche allerdings aus Kunststoff. Für die Neumanns keine echte Alternative zum Eisvergnügen in Bruchhausen-Vilsen. „Es ist hier einfach entspannt und unter freiem Himmel, wir kommen gerne wieder“, lautet daher ihr Fazit.

Etwas traurig ob der verkürzten Öffnungszeiten aufgrund der Energiekrise ist Mirjam Baron aus Syke. Sie hat nach rund 30 Jahren Pause in diesem Winter das Gleiten auf Schlittschuhen für sich wiederentdeckt. „Es ist toll“, sagt sie strahlend und hat mit ihrem Enthusiasmus auch Ehemann Tobias sowie Sohn Bo angesteckt. „Dass es diese Möglichkeit hier gibt, haben wir im Sommer beim Schwimmen entdeckt“, berichtet Tobias Baron und lobt das Engagement der Bruchhausen-Vilser. „Wenn es diese Institution nicht schon gäbe, müsste man sie glatt erfinden“, sagt der Syker schmunzelnd und dreht anschließend freudestrahlend die nächste Runde übers Eis.

In den Vormittagsstunden ist die Fläche trotz Ferien nicht überfüllt, nachmittags kommen deutlich mehr Besucher. © Rebecca Göllner-Martin

Wilfried Sperner (ebenfalls aus Syke) findet es an der Eislaufbahn der Samtgemeinde „richtig gemütlich“. Er macht gerne mit seinen Enkelinnen Nele und Julia Bialach, die zu Gast aus Hannover sind, einen Ausflug dorthin. „Andere Eislaufflächen sind noch weiter weg“, meint Sperner. Er sei zwar mit den beiden Mädchen auch schon einmal in Bremen gewesen, aber dort habe es allen Dreien nicht so gut gefallen.

Nicht beschweren kann sich ebenfalls Ralf Binner, Mitarbeiter der Eisbahn. Insbesondere bei gutem und kaltem Wetter würden viele Besucher ein Ticket kaufen. In der Ferienwoche sei der Zulauf bereits morgens zu den Sonderöffnungszeiten gut, in den Nachmittagsstunden noch besser. Er hofft auf noch ein paar schöne Wintertage, denn bei sehr schlechten behält sich der Betreiber Rainer Bomhoff vom Restaurant Dillertal vor, die Anlage geschlossen zu lassen. Das ist auch dann der Fall, wenn die Temperaturen deutlich im Plusbereich liegen.

Die Eislaufsaison endet voraussichtlich am 29. Januar. Der Betreiber ist erreichbar unter Telefon 04252/2680. Dort können Schulklassen auch extra Termine absprechen für montags bis freitags zwischen 8 und 13 Uhr. Alle Informationen gibt es online:

www.bruchhausen- vilsen.de