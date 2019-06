„R.A.S.T.less“-Konzert: Mitsingen ist ausdrücklich erwünscht

+ „R.A.S.T.less“, das sind Axel Howe, Tim Vogelberg, Jana Israel, Sabine Pohl und Rolf Israel (von links). Sie begeisterten das Publikum in Bruchhausen-Vilsen. Foto: Oliver Siedenberg

Br.-Vilsen – Die Band „R.A.S.T.less“ gab am Freitag erneut ein Konzert in der Scheune der „Brasserie Horstmann am Markt“ in Bruchhausen-Vilsen. 100 Karten waren verkauft worden – und die Scheune bis auf den letzten Platz gefüllt.