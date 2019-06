Raritäten auf Rädern

Oldtimer-Ausstellung in Asendorf erneut gut besucht

+ Diese zwei „Topolino“-Fahrer lernten sich beim Oldtimertreffen in Asendorf kennen: Rolf Steinhard (links) und Herbert Goldenstein. Fotos: Heiner Büntemeyer

Asendorf – Das Oldtimertreffen am Automuseum in Asendorf war am Sonntag das Ziel von zahlreichen Oldtimer-Besitzern und Besuchern. Das Ausstellungsgelände war zeitweise überfüllt, sodass auch die angrenzenden Parkplätze als Stellfläche für die Käfer, Isabellen, Isettas und Pagoden genutzt werden mussten. Trotzdem gab es keine Probleme: Die Fahrer gewährten anderen die Vorfahrt, wiesen sich gegenseitig in enge Parklücken ein und strebten anschließend gemeinsam dem Ausstellungsgelände des 39. Oldtimertreffens mit Teilemarkt zu.