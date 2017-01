Ralf Nolte, Klaus Beckmann und Holger Brinkmann sind seit 40 Jahren dabei

Süstedt - Ortsbrandmeister Rolf Schweers begrüßte bei der Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Süstedt in der Nolteschen Scheune fast 40 Anwesende. Das teilt Pressewart Stefan Grafe in einer Pressemeldung mit.

In seinem Bericht erwähnte Schweers die Einsätze im vergangenen Jahr. „Der Grund für die Auslösung einer Brandmeldeanlage im Januar war zum Glück kein echtes Feuer, sondern Staub bei Bauarbeiten“, erinnerte er sich. Im Mai unterstützten die Süstedter die Uenzer Ortswehr bei der Beseitigung einer langen Ölspur, im Juni entfernten sie einen abgebrochenen Ast von der Harmisser Straße.

Ein wenig kurios gestaltete sich ein Fehlalarm mit dem Stichwort „Pkw, eingeklemmte Person an der Bundesstraße 6“, der ein Aufgebot von sechs Fahrzeugen von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei nach sich zog. Es handelte sich allerdings einfach nur um ein nach einer Verkehrskontrolle abgestelltes Fahrzeug, das seit über einer Woche im Seitenraum der Bundesstraße stand.

Über die Erfolge der Kreiswettbewerbsgruppe 2016 berichtete Rolf Benger. Der Wiederaufstieg, erklärtes Ziel der Süstedter, in die Wertungsgruppe A sei gelungen.

Holger Brinkmann erzählte vom seltenen Erfolg der Süstedter Alterswettkampfgruppe, die dank des ersten Platzes bei Freundschaftswettbewerben in Schwarme den begehrten Wanderpokal nach Süstedt geholt hat.

Umbau in Barrien erläutert

Aus dem allgemeinen Feuerwehrwesen im Kreis berichtete Gemeindebrandmeister Michael Ullmann. Er ging unter anderem auf den aktuellen Stand der Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Barrien und einer neuen digitalen Alarmierung ein. Des Weiteren erwähnte er die abgeschlossenen Modernisierungen von zwei Feuerwehrhäusern in der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen, nämlich in Martfeld und Kleinenborstel.

Der stellvertretende Bürgermeister des Fleckens und der Samtgemeinde, Ulf Schmidt, lobte die gute Zusammenarbeit mit der Feuerwehr und das maßvolle Vorgehen bei Neuanschaffungen und Umbauten.

Personalia

Wahlen: Die Versammlung bestätigte Funkwart Gerd Neddermann im Amt. Alterskamerad Friedrich Behrmann wurde einstimmig zum neuen Kameradschaftsältesten gewählt, sein Stellvertreter heißt Friedhelm Günnemann. Behrmann bedankte sich für das Vertrauen. Er werde versuchen, den Posten ähnlich gut wie sein verstorbener Vorgänger, Ehrenmitglied Dieter Schweers, zu führen.

Ehrungen für 40-jährige Mitgliedschaft erhielten Ralf Nolte, Klaus Beckmann und Holger Brinkmann. Außerdem übergab Ortsbrandmeister Rolf Schweers ein kleines Präsent an Holger Brinkmann, der 2016 nach vielen Jahren seinen Posten als Atemschutzwart und Kommandomitglied abgegeben hatte. Eine interne Auszeichnung für 100 Prozent Dienstbeteiligung im vergangenen Jahr erhielt Rolf Benger, er freute sich über eine Riesenmettwurst.

Beförderungen: Steffen Meyer hat die einjährige Probedienstzeit und Ausbildung als Feuerwehranwärter hinter sich gebracht und ist jetzt Feuerwehrmann. Jochen Henneke und Burkhard Meyer dürfen sich nun Hauptfeuerwehrmann nennen. Den Dienstgrad Erster Hauptfeuerwehrmann erreichte Stefan Grafe.