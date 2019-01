Quer durch den Kreis

Ölspur von Diepholz bis Syke

+ Das Ende der Ölspur lag in Bruchhausen-Vilsen. Begonnen hatte sie in Diepholz. Foto: Detlef Wessels/Feuerwehr

Barnstorf/Br.-Vilsen – Zwei Verkehrsunfälle sind am Freitagabend in Folge einer Ölspur entstanden. An der Langen Straße in Barnstorf prallte zunächst eine 25-Jährige aus Drentwede mit der Felge ihres Fahrzeugs gegen einen Bordstein. Kurz darauf verlor an selber Stelle ein 43-Jähriger die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen eine Hauswand.