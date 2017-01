„QueenMania“: Stimmlich teils besser als das Original

„QueenMania“ mit der Bremer Sopranistin Sarah Behrendt. Sie unterstützte Sänger Sonny Ensabella bei Liedern wie „Who wants to live forever“ und „Barcelona“, das Freddie Mercury einst mit Opernstar Montserrat Caballé sang. Ganz links auf der Bühne und auf dem Foto nicht zu sehen: Bassist Fabrizio Palermo. Irgendwie sinnbildlich, denn auch sein Queen-Vorbild John Deacon stand selten im Rampenlicht.

Br.-Vilsen - Von Ulf Kaack. Cover-Bands gibt es wie Sand am Meer. Die Premium-Abteilung dieses Genres bilden Gruppen, die komplette Shows einst angesagter Ikonen bis ins kleinste Detail zurück auf die Bühne bringen.

Was früher die Beatles Revival Band vormachte, liefern heute perfekte Kopien von Genesis, Pink Floyd oder Santana. In diesem Revier ist auch die italienische Formation „QueenMania“ unterwegs. Sie gastierte am Samstag in der Mensa im Schulzentrum Bruchhausen-Vilsen.

Die nun folgende Rezension hat eine lange zurückreichende Vorgeschichte. Denn die erste Live-Show, die der Verfasser dieser Zeilen in seinem Leben erlebt hat, war von Queen, dem britischen Original. Es folgten hunderte weitere Konzerte, dieses erste aber hat sich tief in die Erinnerung des damals 14-Jährigen eingebrannt. Jetzt, fast vier Jahrzehnte später, einen Vergleich zu ziehen, ist weder fair noch seriös. Aber gönnen wir uns den Spaß.

Am 20. Januar 1979, in der Zeit als die Stadthalle noch Stadthalle heißen durfte, fand das Ereignis statt. Freddie Mercury & Co. – absolute Weltstars in Bremen: Das war geil, wie man damals tunlichst nicht sagen durfte. Zwei Stunden vor Einlass stand ich vor noch verschlossenen Türen, später dann reichlich unbequem in der ersten Reihe direkt am Bühnenzaun.

Um 20 Uhr sollte es losgehen, doch die vier Briten ließen sich Zeit und ihre Fans über eine Stunde lang warten. Dann: Licht aus, das Publikum schien kollektiv zu detonieren bei „We will rock you“, nicht wie auf der Schallplatte vom stampfenden Schlagzeug getragen, sondern eine High-Speed-Variante, von Brian Mays messerscharfer Gitarre vorangepeitscht. Ich bekam erstmals den Eindruck von einer Herzattacke.

+ So kannten es die Fans: Freddie Mercury beim Gitarrensolo an der Seite von Brian May, hier nahezu perfekt kopiert von Sonny Ensabella und Tiziano Giampieri, der wie May auf einer „Red Special“ spielt. Die Gitarre hatten May und sein Vater einst selbst gebaut, heute vermarktet May Nachbauten. © Ulf Kaack Am vergangenen Samstag war ich deutlich abgeklärter und nahm selbstverständlich erst wenige Minuten vor Beginn der Performance meinen Sitzplatz ein, gespannt darauf, ob sich „QueenMania“ als billiges Plagiat oder virtuose Interpretation von Format erweisen wird. Die vier Italiener beginnen pünktlich: Erster Punkt für die neuzeitliche Blaupause! Obwohl, damals war die Stadthalle ausverkauft, heute weisen die Stuhlreihen die eine oder andere Lücke auf. Also doch Gleichstand beim Auftakt.

„QueenMania“ startet nach dem Intro „Flash“ mit „Tie your Mother down“, „Killer Queen“ und „Bicycle Race“ kraftvoll und dynamisch ins Programm. Ältere Kompositionen, die auch 1979 auf der Setlist standen. Der Eindruck: Der Sound in der Mensa ist aktuell deutlich fetter und ein wenig wärmer, was sicher der modernen digitalen Tontechnik geschuldet ist.

Doch die nun folgenden Titel entziehen sich der Vergleichbarkeit, weil sie nach 1979 entstanden sind. „QueenMania“ legt mit „Under Pressure“, „Innuendo“, „I want to break free“ und „Radio Gaga“ eine ganze Reihe von Superhits aufs Feuer. Das sichtbar gereifte Publikum lauscht andächtig, applaudiert artig, ist aber fernab der einstigen Hysterie.

Im Zentrum der Performance steht unbestritten Sonny Ensabella. Ein Alpha-Tier, eine Rampensau. Ganz wie sein Vorbild. Er imitiert den 1991 verblichenen Freddie Mercury in Perfektion, greift dabei auf dessen skurrile bis pompös überzeichnete Bühnenoutfits zurück: mal der Leder-Macho, mal die narzisstische Tunte – mal Grandseigneur, mal scheinbarer Protagonist eines Wagner-Epos. Stimmlich ist er mit seinem Vorbild durchaus auf Augenhöhe, klingt in den Mitten zwar ein wenig dünner, macht dieses Defizit aber durch mehr Standfestigkeit in den hohen Phrasierungen wett. Dabei scheiterte Mercury 1979 kläglich.

Was die Lightshow angeht, war Queen bereits vor 38 Jahren deutlich besser aufgestellt als die italienische Reproduktion. Seinerzeit umfassten die Dimensionen der Lichttechnik sicher das 20-Fache des in Bruchhausen-Vilsen Dargebotenen.

Über dem Schlagzeug hängt in der Mensa eine Leinwand, auf der immer wieder Filmsequenzen des Originals eingeblendet werden, zu denen Songs und Soli auf der Bühne synchron gespielt werden. Das macht Eindruck und ist hübsch anzusehen.

Bassist Fabrizio Palermo und Andrea Ge am Schlagzeug erweisen sich als talentierte Handwerker an ihren Instrumenten, sorgen für eine rhythmisch solide Basis. Als ausgesprochener Virtuose outete sich auch Gitarrist Tiziano Giampieri. Wie sein Mastermind Brian May spielt er eine „Red Special“, ursprünglich ein handgefertigtes Einzelstück des Queen-Gitarristen. Damit gelingt es dem Italiener, den Sound der britischen Bombast-Rocker authentisch bis in die kleinste Facette nachzuahmen. Bei den leiseren Tönen von „Love of my Life“ macht er außerdem an der akustischen Gitarre eine gute Figur.

Vokale Unterstützung steuert die Bremer Sopranistin Sarah Behrendt bei. Im Duett mit Sonny Ensabella verleiht sie den Hymnen „Who wants to live forever“ und „Barcelona“ eine opernhafte Anmutung und royalen Glanz.

Mit den Zugaben „The Show must go on“, „We will rock you“ und „We are the Champions” verabschiedetet sich „QueenMania“ nach über zwei Stunden.

Musikalisch ganz weit vorne und atmosphärisch dem Original dicht auf den Fersen, so die Bilanz des beeindruckenden Konzerterlebnisses mit nostalgischem Beigeschmack. Einzig bei den Ticketpreisen haben „QueenMania“ ihre Vorbilder deutlich überholt. Im Winter 1979 kostete die Konzertkarte 21 D-Mark, nun galt es, für einen Sitzplatz ganz vorne vor der Bühne 40 Euro zu berappen.