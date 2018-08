250 Quadratmeter Wiese brennt in Asendorf

Feuerwehr im Einsatz

Asendorf - Etwa 250 Quadratmeter ungemähte Wiese sind am Donnerstag in Asendorf in Flammen aufgegangen. Gegen 12.45 Uhr machte sich die örtliche Feuerwehr auf den Weg zu dem Flächenbrand – zu Fuß, da sich das betroffene Grundstück an der selben Straße (Am Spritzenhaus) wie das Feuerwehrhaus befindet.