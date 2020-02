Protokoll eines Betrugs

Falsche Polizisten vor Gericht

Verden/Br.-Vilsen – Immer wieder fallen insbesondere ältere Menschen auf die Anrufe von falschen Polizeibeamten rein. Die Täter wiegen ihre Opfer in Sicherheit, in dem sie ihnen anraten, zur Kontrolle die Notrufnummer 110 anzurufen. Aber erst nach einem Piepton. „Das ist der Trick an der Sache“, sagte ein Polizeioberkommissar in einem Prozess am Landgericht Verden. Denn die Opfer legen nicht auf, sondern wählen direkt nach dem Piepton die 110. So telefonieren sie unbemerkt weiterhin mit den Betrügern, glauben aber, es sei die Polizei.