Ein Programm für Körper und Geist

Br.-Vilsen - Historisches, Töpfern und Nähen, fremde Sprachen und Kulturen sowie ein breit aufgestelltes Bewegungsangebot – die Volkshochschule (VHS) Bruchhausen-Vilsen bietet Kurse für Körper und Geist. Mit rund 90 Veranstaltungen startet die Bildungseinrichtung ins neue Semester und hält dabei bewährte Seminare sowie neue Unterrichtsangebote vor, sagt VHS-Außenstellenleiter Jochen Hestermann.

Als Besonderheit im Frühjahr bewirbt er die Multivisionsshow von Matthias Hanke. Der Reisefotograf zeigt auf Einladung der Volkshochschule und des Kulturvereins KuK Bilder aus „Cornwall – Englands sonnigem Süden“. Ein weiterer Vortrag gibt einen Einblick in das Leben und die Kunst von ErnstLudwig Kirchner: Anfang April stellt Dr. Hans-Thomas Carstensen den wohl berühmtesten Maler der Künstlergemeinschaft „Die Brücke“ im Schulzentrum in Bruchhausen-Vilsen vor.

Sinnlichkeit und Gefühl spielen bei den Kochkursen eine wichtige Rolle. Neu sind die Abende mit Kader Güllü, an denen Männer und Frauen Speisen der türkischen Küche kennenlernen. „Es gibt mehr als Döner“, verrät Jochen Hestermann.

Der Außenstellenleiter der Volkshochschule weist im Gesundheitsbereich auf die Angebote von Ingrid Behr hin. Nachdem die Naturheilpraktikerin im Februar über Möglichkeiten zur Stärkung der Immunabwehr sprechen wird, folgt im April ein Blick in die „Homöopathische Haus- und Reiseapotheke für die ganze Familie“. „Eine gute Vorbereitung auf den Sommerurlaub“, meint Hestermann.

Gut besucht sind ihm zufolge stets die Fitnesskurse wie Schwimmen und Gymnastik. Umso mehr freut sich Hestermann, dass die Bewegungskurse für die Generation 60-plus von der neuen Dozentin Uta Heming fortgeführt werden. Sie übernimmt das Kräftigungsprogramm für den ganzen Körper von Heike Ehlers-Flace. Die wiederum wird am 26. April Sportübungen auf dem Trimm-dich-Pfad in Bruchhausen-Vilsen zeigen.

Etwas weniger schnell, aber genauso intensiv geht es bei Nepal Lodh zu. Der Bremer Yogameister führt am 9. Mai mit einem Referat in die indische Heilwissenschaft Ayurveda ein und versieht den Vortrag mit praktischen Übungen. Weitere Entspannungsmethoden stellen Dozenten beim Qigong und bei Yogakursen vor.

An Senioren richtet sich im März ein Spanisch-Kurs, der in lockerer Atmosphäre die Grundlagen der Sprache vermittelt. „Das ist ein gutes Gedächtnistraining“, meint Jochen Hestermann.

Hestermann als Leiter der Volkshochschule in Bruchhausen-Vilsen freut sich auf zahlreiche Anmeldungen. „Wir erreichen pro Semester rund 1 000 Teilnehmer“, berichtet er. Interessierte können sich telefonisch an die Volkshochschule des Landkreises Diepholz in Syke unter 04242/9764444 oder per E-Mail an vhs@vhs-diepholz.de wenden. Das Programm für alle Schulorte ist auf der Homepage der Bildungseinrichtung zu finden. - abo

www.vhs-diepholz.de