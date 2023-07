„5 Tage Party“: Das Programm für den Brokser Heiratsmarkt 2023

Von: Marcel Prigge

Feuerwerk, Fassanstich und Pferdemarkt: Auch in diesem Jahr bietet der Brokser Heiratsmarkt ein volles Programm. Alle Infos im Überblick.

Bruchhausen-Vilsen – „Fünf Tage Party, 400.000 Besucher, 200 Spaßtrauungen“: So wirbt der neue Flyer zum diesjährigen Heiratsmarkt. Vom 25. bis zum 29. August gibt es in Bruchhausen-Vilsen wieder Spaß für die ganze Familie. Neben Informationen zum Showkochen und der Geländeübersicht wurde auch das Programm für das Event veröffentlicht.

Los gehts am Freitag, 25. August, ab 14 Uhr mit dem traditionellen Platzkonzert am Denkmal. Nach der Ernennung der diesjährigen Heiratsvermittlerin Julia Willie Hamburg um 15 Uhr geht es um 15:30 Uhr zum Fassanstich ins Remmerzelt. Der Freitag schließt mit dem Feuerwerk um 22 Uhr.

Das Marktprogramm am Freitag, 25. August:

14:00 Uhr: Platzkonzert am Denkmal

14:00 Uhr: Kinderprogramm auf dem Sportplatz

15:00 Uhr: Ernennung der Heiratsvermittlerin h.c. Julia Willie Hamburg (Niedersächsische Kultusministerin) und Markteröffnung durch den Bürgermeister des Fleckens Lars Bierfischer am Denkmal

15:30 Uhr: Traditioneller Fassanstich im Remmerzelt mit Festrede, Präsentation „Brautpaar des Jahres“

15:30 Uhr: Abwechslungsreiches Programm auf den Festzelten

22:00 Uhr: Feuerwerk

Während der Samstag, 26. August, ab 14 Uhr mit einem abwechslungsreichen Programm in den Festzelten beginnt, startet der Sonntag, 27. August bereits um 9:15 Uhr mit dem Posaunenchor Vilsen im Remmerzelt. In diesem findet auch der Gottesdienst sowie die Vorstellung des Brautpaares des Jahres statt.

Das Marktprogramm am Samstag, 26. August:

14:00 Uhr: Marktbeginn

14:00 Uhr: Abwechslungsreiches Programm auf den Festzelten

Auch in diesem Jahr watet der Brokser Heiratsmarkt mit einer Vielzahl an Fahrgeschäften auf. © Prigge

Das Marktprogramm am Sonntag, 27. August:

09:15 Uhr: „Kurrende-Blasen“ Posaunenchor Vilsen im Remmerzelt

10:00 Uhr: Öffentlicher Gottesdienst im Remmerzelt

11:00 Uhr: Marktbeginn und Vorstellung „Brautpaar des Jahres“ auf dem Remmerzelt

11:00 Uhr: Abwechslungsreiches Programm auf den Festzelten

11:00 Uhr: Hochzeitsmesse

Am Montag, 28. August, steht ab 14 Uhr die Hochzeitsmesse und das Feiern in den Festzelten an. Der letzte Markttag – der Dienstag, 29. August – beginnt bereits um 7 Uhr mit dem traditionellen Pferdemarkt. Nach einem weiteren vollen Programm auf dem Marktgelände schließt der Brokser Heiratsmarkt 2023 um 23 Uhr.

Das Marktprogramm am Montag, 28. August:

14:00 Uhr: Marktbeginn

14:00 Uhr: Hochzeitsmesse

14:00 Uhr: Abwechslungsreiches Programm auf den Festzelten

Das Marktprogramm am Dienstag, 29. August:

07:00 Uhr: Beginn des traditionellen Pferdemarktes

08:00 Uhr: Marktbeginn

08:00 Uhr: Abwechslungsreiches Programm auf den Festzelten

09:30 Uhr: Showprogramm auf dem Pferdemarkt

23:00 Uhr: Marktausklang

Spaßtrauungen, Showkochen und Fotobox: Das sind die Öffnungszeiten vom Gewerbezelt und Brokser Zelt

Natürlich sind auch das Gewerbezelt und das Brokser Zelt in diesem Jahr wieder mit dabei. Von Freitag bis Dienstag haben diese zu unterschiedlichen Zeiten geöffnet.

Freitag von 15 bis 21 Uhr

Samstag von 14 bis 22 Uhr

Sonntag von 11 bis 21 Uhr

Montag von 14 bis 21 Uhr

Dienstag von 9 bis 20 Uhr

Im Brokser Zelt sind zu den genannten Öffnungszeiten unter anderem Fotos aus der Fotobox, Spaßtrauungen und Besuche beim Showkochen möglich.