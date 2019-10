Powerkids holen sich den siebten Platz

Merseburg/Bassum – Stolz auf ihren siebten Platz kamen die Prinzhöfter Powerkids von den Bundeswettbewerben des Jugendrotkreuzes zurück. Gut gelaunt waren sie mit dem Zug nach Merseburg in Sachsen-Anhalt aufgebrochen. Dort erwartete sie ein Parcours mit vielfältigen Aufgaben.

Es mussten Geschichtsdaten zugeordnet, Kinderrechte erkannt, ein Plakat über das vierte Genfer Abkommen gemalt, Müll richtig getrennt und ein Interview über die aktuelle Jugendrotkreuz- Kampagne gegeben werden. Außerdem konnten sie sich an vielen Spielstationen austoben.

Im Bereich Erste Hilfe gab es veschiedene Situationen zu meistern: In einer Hand steckte ein Stock, auch eine Herz-Lungen-Wiederbelebung musste gemacht und eine Toraxverletzung versorgt werden. Außerdem gab es eine Platzwunde am Kopf und jemand anderes hatte einen Schlaganfall.

Obwohl alles sehr anspruchsvolle Situationen waren, haben die acht- bis zwölfjährigen Kinder es sehr gut gemacht und erreichten im Bereich Erste-Hilfe den zweiten Platz. Auch im sozialen Bereich waren sie die zweitbeste Gruppe, und in der Kategorie Musik, in der viel Kreativität gefragt war, kamen sie sogar auf Platz eins. Da jedoch die Spiel- und Sportaufgaben sowie die Sparte über das Rot-Kreuz-Wissen nicht so gut gelaufen waren, landeten die Prinzhöfte Powerkids insgesamt auf dem siebten Platz. Damit konnten sie ihr Ergebnis von vor zwei Jahren noch um einen Platz verbessern. usm