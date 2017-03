Mit Posaunen und Trompeten

Der Feuerwehrmusikzug Landesbergen spielte am Sonntag im vollbesetzten Saal des Gasthaus Ehlers unter dem Motto „Wir sind die Kinder von der Eger“. Geübt hat der Musikzug vorab mit Freek Mestrini, Notenschreiber, Arrangeur und Freund des legendären „Ernst Mosch“. „In dieser Zeit haben wir viel gelernt“, sagt Ralf Binner, Dirigent und Leiter des Musikzugs. Am Sonntagnachmittag, der den Zuhörern Freude an der Musik bringen und das Engagement der Musiker würdigen sollte, erklangen unter anderem Trompeten, Posaunen, Flöten und Saxofone. Der Musikzug erzeugt „Musik zum Träumen, Melodien, die das Herz und die Seele berühren“, sagt Hermann Heimbucher, Gastwirt und Chef der Wesertaler Musikanten. Und weiter: „Man hat das Gefühl, als säße man mit in der Musikkapelle. So etwas gibt es nicht auf CD.“ Er betont, dass der Klang des Orchesters live etwas ganz Besonderes sei.

J Foto: Oliver Siedenberg