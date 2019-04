22-Jähriger kracht mit Skoda frontal gegen Baum

Ein 22-jähriger Autofahrer wurde in der Nacht zu Dienstag bei einem Unfall bei Schwarme so schwer verletzt, dass er noch in der Nacht von einem aus Hannover angeforderten Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden musste.

Schwarme - Bei einem Autounfall in der Nähe von Schwarme (Kreis Diepholz) ist ein 22-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann verunglückte gegen 23.15 Uhr auf der Sprakener Straße in einer 70er-Zone von Bruchhausen-Vilsen aus kommend kurz vor dem Ortseingang Schwarme. In einer leichten Rechtskurve fuhr der 22-Jährige mit seinem Skoda geradeaus gegen einen massiven Baum. Dabei wurde der Fahrer in den Trümmern des Wracks eingeklemmt.

+ Der 22-Jährige wurde in seinem Skoda eingeklemmt. © Mediengruppe Kreiszeitung / Christian Butt

Polizei: 22-Jähriger in Skoda eingeklemmt

Die Feuerwehr benötigte über eine Stunde und hydraulisches Gerät um den jungen Mann retten zu können. Dabei kam auch eine Seilwinde zum Einsatz. Mit dieser wurde die Limousine von dem Baum weggezogen, damit die Einsatzkräfte mit Schere und Spreizer das Blech besser entfernen konnten.

Rettungshubschrauber landet auf Sportplatz Schwarme

Noch während der Rettungsarbeiten landete auf dem zwei Kilometer entfernten Sportplatz in Schwarme ein aus dem 90 Kilometer entfernten Hannover angeforderter Rettungshubschrauber. Dafür waren Kameraden, die in dem örtlichen Fußballverein aktiv sind, zum Vereinsheim geeilt und haben mit den Flutlichtmasten den Fußballplatz taghell erleuchtet.

+ Bei einem Autounfall in der Nähe von Schwarme (Kreis Diepholz) ist ein 22-Jähriger schwer verletzt worden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Christian Butt

Der Hubschrauber mit dem 22-Jährigen an Bord hob mit dem Ziel Spezialklinik gegen 1.30 Uhr ab.

Die Polizei hat noch während den Rettungsarbeiten erste Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann wohl zu schnell auf der kurvenreichen Strecke unterwegs.

+ Bei einem Autounfall in der Nähe von Schwarme (Kreis Diepholz) ist ein 22-Jähriger schwer verletzt worden. © Mediengruppe Kreiszeitung / Christian Butt

Bei einem tödlichen Unfall auf der B6 starb am Montag ein Mann

Ein Autofahrer ist am Montagmittag auf der B6 in Asendorf in den Gegenverkehr geraten und dort in einen Lkw gekracht. Der Mann starb noch am Unfallort an seinen Verletzungen.