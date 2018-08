Polizei durchsucht neun Objekte in Bruchhausen-Vilsen, Syke und Martfeld

Br.-Vilsen/Landkreis - Mittwoch, 6 Uhr: Die Polizei hat in einer koordinierten Aktion neun Objekte in Bruchhausen-Vilsen, Martfeld und Syke durchsucht. Dabei wurden mehrere Personen angetroffen und teilweise vernommen. Die Hintergründe sind bislang unklar.

Neben Beamten der Polizeiinspektion Diepholz kamen auch Kollegen der Bereitschaftspolizei Oldenburg zum Einsatz. Die Einsatzkräfte rückten in Streifen- und Zivilwagen sowie in Kleinbussen am frühen Morgen an, sodass die Ermittler an allen neun Adressen gleichzeitig zuschlagen konnten. Die frühe Uhrzeit sei aus polizeitaktischen Gründen so gewählt worden, erklärte Polizei-Pressesprecher Thomas Gissing.

Die Durchsuchungen seien notwendig gewesen, weil einige Personen dringend verdächtig seien, eine Straftat begangen zu haben, so Gissing. Im Anschluss wurden mehrere Personen vor Ort oder auch in verschiedenen Polizeidienststellen vernommen und erkennungsdienstlich behandelt. Dazu können zum Beispiel Fingerabdrücke, Fotoaufnahmen oder DNA-Proben gehören, so Gissing weiter.

Ein Haus bereits zum zweiten Mal durchsucht

+ Ein Objekt an der Marktplatzstraße ist bereits zum zweiten Mal durchsucht worden. © Harald Hinze Von den neun Objekten liegen sieben in Bruchhausen-Vilsen und jeweils eines in Martfeld und Syke. Zwei der Objekte in Bruchhausen-Vilsen liegen an der Marktplatzstraße und an der Schlossweide. Dort wurden vornehmlich die Kollegen der Bereitschaftspolizei eingesetzt, bestätigte der Polizeisprecher. Die Größe der Objekte variierte zwischen Einzimmerwohnungen und Garagen mit Lagerhallen.

Das Haus an der Marktplatzstraße war bereits im Januar 2018 vom SEK Hannover durchsucht worden. Dabei wurde früh morgens die Haustür komplett zerstört. Die Aktion damals stand im Zusammenhang mit einem bewaffneten Raubüberfall, der kurz zuvor in Bruchhausen-Vilsen stattgefunden hatte.

Zu den Hintergründen der jetzigen Durchsuchungsaktion durfte sich der Polizeisprecher nicht äußern. Gissing verwies stattdessen auf die Staatsanwaltschaft Verden. Diese will sich am Nachmittag äußern.

jdw