Motorradfahrer kollidiert beim Überholen mit Ford Fusion: Lebensgefahr

Bei einem schweren Unfall auf der B6 bei Bruchhausen-Vilsen ist am Sonntagmorgen ein 55 Jahre alter Motorradfahrer aus Marklohe lebensgefährlich verletzt worden.

Bruchhausen-Vilsen - Ein 55 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Sonntagmorgen in Bruchhausen-Vilsen lebensgefährlich verletzt worden. Er stieß auf der Bundesstraße 6 mit einem Ford Fusion frontal zusammen.

Wie die Polizei berichtet, befuhr eine 78 Jahre alte Frau aus Süstedt gegen 10 Uhr die B6 in Richtung Nienburg. In Höhe der Abfahrt Retzen hielt die Frau an, um nach links abzubiegen. Zur gleichen Zeit war der 55 Jahre alte Motorradfahrer aus Marklohe auf der B6 in Richtung Syke unterwegs.

Motorradfahrer schert aus und kollidiert mit Ford

Nach einer langgezogenen Rechtskurve setzte der Mann zum Überholen eines größeren und langsameren Fahrzeugs an. Er scherte aus und kollidierte frontal mit dem Ford der 78-Jährigen.

Der 55-Jährige erleidet durch den Unfall lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber zur Behandlung in eine Bremer Klinik geflogen. Während der Unfallaufnahme war die B6 in Höhe der Unfallstelle für rund anderthalb Stunden beidseitig gesperrt.

