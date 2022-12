Politik deckelt Budget für den Rathausanbau in Bruchhausen-Vilsen

Von: Anne-Katrin Schwarze

Das Rathaus in Bruchhausen-Vilsen ist ein stattlicher Bau, bietet aber nicht genug Platz, meint die Verwaltung. © Sigi Schritt

Br.-Vilsen – „Wir hätten uns deutlich mehr gewünscht“, sagt Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann. Mehr Platz für Mitarbeiter der Verwaltung und damit zeitgemäßere Arbeitsbedingungen, als der Keller des gut 50 Jahre alten Zweckbaus momentan hergibt. Das aber hätte mehr Geld gekostet als die Politik bereit ist zu zahlen. „Mehrheitlich hat sie jetzt beschlossen, es bei den bisher geplanten 650.000 Euro für eine Erweiterung zu belassen“, berichtet er auf Anfrage zum Stand der Dinge.

Als dieses Budget vor gut einem Jahr festgelegt wurde, hätte dafür ein Gebäudeteil mit sieben Doppelbüros, Teeküche und Sanitäranlagen entstehen können. Heute müsste dafür wohl eine siebenstellige Summe auf den Tisch gelegt werden. Für 650.000 Euro sind Stand Ende 2022 nicht mehr als fünf Büros zu haben.

Dass es keine Mehrheit dafür gibt, die Räume zu schaffen, auf deren Bedarf man sich verständigt hatte, und den Deckel stattdessen auf die Finanzen zu setzen, muss Bormann hinnehmen. Wohl niemand weiß besser als er: Würde der Haushalt die Inflation für alle Ausgabepositionen auffangen wollen, der Etat würde der Kommune um die Ohren fliegen. „Natürlich sind auch fünf Räume eine Verbesserung“, sagt Bormann also zu dieser Entscheidung. Aber eben auch nicht mehr als das. Vor allem nicht für diejenigen, für die es weiterhin keinen anderen Platz als den Keller geben wird.

„Für die immensen Preissteigerungen kann niemand etwas“, führt Bormann aus, der sich in der schwierigen Doppelrolle Antragsteller/Entscheider findet. Dieser Satz dürfte bei den anstehenden Haushaltsberatungen an vielen Stellen fallen. In diesem Zusammenhang klingt er wie der bemühte Versuch, der Entscheidung partout etwas Positives abzugewinnen.

Auch wenn der Erweiterungsbau kleiner ausfallen sollte als bisher erwartet, bleibt es beim zuletzt festgelegten Standort: Auf der Nordseite des Rathauses, da, wo jetzt Parkplätze für die Verwaltungsleitung sowie ein angrenzender Garten sind.

Eigentlich wollte Bernd Bormann gestern Abend während der Sitzung des Samtgemeinderates bekanntgeben, dass das Budget gedeckelt ist und der Bau daher kleiner ausfallen wird. Zu hören war jedoch keine Silbe. Das kann nur bedeuten, dass das letzte Wort doch noch nicht gesprochen ist.

Beim Weihnachtsessen aber, das sich an die Sitzung anschloss, werden die Fraktionen einen Bogen um das Thema gemacht haben, denn trotz Grundsatzentscheidung für eine Erweiterung sind die politischen Kräfte über Sinn und Zweck geteilter Meinung. Ein klares und uneingeschränktes Ja zum Anbau gab es öffentlich bisher nur von der CDU. Bei SPD, Grünen und Unabhängigen Wählern geht es, in unterschiedlicher Gewichtung, um die Frage, ob die Entwicklung zum mobilen Arbeiten auch für die Verwaltung gewollt oder/und machbar ist und sich das Platzproblem dadurch erledigen kann.