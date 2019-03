„Deine Stimme zählt“ zeigt: Jugendliche aus Asendorf wünschen sich Radwege und Bus

Asendorf - Von Vivian Krause. Ganz im Zeichen der Kinder und Jugendlichen stand die Sitzung des Asendorfer Rats am Dienstag im örtlichen Jugendhaus. Eine Erkenntnis des Abends: Die Kinder und Jugendlichen leben gerne in der Gemeinde. Das verdeutlichte Jugendpfleger Michael Wegner, der dem Gremium die Ergebnisse der Aktion „Deine Stimme zählt“ vorstellte.

Wie berichtet, hatten Wegner, Leiter des Jugendhauses Broksen, seine Kollegen Sven Böhm, Johannes Rohlfs und Aytac Dinc aus den Jugendhäusern Martfeld, Asendorf und Scholen sowie Schwarme, sowie Pitt Brandstädter vom Samtgemeindejugendring, die Umfrage für Sechs bis 21-Jährige erarbeitet sowie fünf Zukunftswerkstätten in den Jugendhäusern organisiert. Das Fazit von Wegner: „Wir sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen.“

Doch zurück nach Asendorf: „Die Kinder und Jugendlichen sind sehr ortsbezogen“, sagte Wegner. So würden die Befragten das Jugendhaus ihrer Gemeinde kennen, die der anderen jedoch nicht. Positiv bewerteten die Teilnehmer die Geschäfte und Einkaufsmöglichkeiten, das Jugendhaus sowie die Vereinsarbeit. „Das ist in Asendorf ganz besonders“, sagte Wegner. Einige Beispiele: gute Trainer und viele weitere Angebote wie Kirche, Feuerwehr und Schützenverein.

Handlungsbedarf hingegen sehen die Befragten in puncto Rad- und Fußwege und beim öffentlichen Personennahverkehr (ÖPVN). Es besteht der Wunsch nach mehr und besser aufbereiteten Spielplätzen. Letzteres sei in anderen Gemeinden in dieser Form nicht genannt worden. Apropos Verkehr: Der Schulbus sei überfüllt, der Wunsch nach einem zweiten groß. Auch eine weitere Ampel oder ein Zebrastreifen an der Bundesstraße 6 in Höhe des Geschäfts Stoffregen wurde angeregt.

Weitere Anliegen: mehr Werbung für das Jugendhaus und in diesem Zusammenhang mehr Ausflüge und Freizeiten des Jugendhauses sowie ein Bolzplatz. Die gute Nachricht lieferte direkt das Gremium: Tore für den Bolzplatz werden nach Ostern geliefert und dann auf dem Platz an der Alten Heerstraße aufgestellt. Der Turn- und Sportverein (TSV) Asendorf übernimmt die Pflege.

Wegner regte an, die Ideen der Jugendlichen in die weiteren Entscheidungen mit einzubeziehen. Das hat der Rat vor: Er möchte sich nun mit den Anregungen der Jugendlichen befassen. Dass eine Rückmeldung an die Teilnehmer wichtig sei, betonte Cattrin Siemers, Fachbereichsleiterin Bildung bei der Samtgemeinde. Zudem sagte sie, dass die Ergebnisse online auf der Webseite der Samtgemeinde öffentlich zur Verfügung gestellt werden sollen, sobald sie auch in den Gemeinderäten in Schwarme und Martfeld vorgestellt worden sind. Ratsherr Carsten Steimke schlug vor, die Asendorfer Ergebnisse über das Magazin „asendorf.info“ zu verbreiten.

Über die Jugendarbeit vor Ort sprach Johannes Rohlfs, der neben dem Jugendhaus in Asendorf auch für jenes in Scholen zuständig ist. Das Angebot in Asendorf werde von den Kindern „sehr gut angenommen und genutzt“, sagte er. Bei der Jugend hingegen seien die Zahlen der Anwesenden etwas rückläufiger. Kommen zu den Öffnungszeiten, die für die Jüngeren vorgesehen sind, rund zehn bis 25 Kinder, so sind es zur späteren Stunde fünf bis zehn Jugendliche, die meistens über 18 Jahre alt sind.

Geöffnet ist in Asendorf mittwochs und donnerstags von 15 bis 18 Uhr sowie von 18 bis 21.30 Uhr. Auf der Agenda stehen neben dem gemeinsamen Kochen, Basteln und Werken auch Billard- und Fußballturniere. Zudem unternehmen die Kinder und Jugendlichen Ausflüge, zum Beispiel ins Schwimmbad, zum Bowlen oder zum Eisstockschießen. Die Ratsmitglieder lobten die Arbeit des Jugendhauses.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt war die Genehmigung einer außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 1 900 Euro für den Haushalt 2019. Das Gremium stimmte einhellig dafür. Der Grund für die außerplanmäßige Ausgabe: die Kontrolle der drei Spielplätze der Gemeinde. Dieses Jahr soll eine Bremer Firma für die Hauptkontrolle beauftragt werden (Kostenpunkt: rund 900 Euro). Die operative Prüfung, die im Abstand von spätestens drei Monaten erfolgt, übernimmt laut Beschlussvorlage der Verwaltung dann der Bauhof der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen (Kosten: etwa 1 000 Euro).

Rubriklistenbild: © dpa