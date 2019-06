Der Platz ohne Namen

Fleckenrat stimmt gegen eine Benennung der Fläche vor der Parfümerie Schuback

+ Der Platz an der Ecke Bollenstraße/Bahnhofstraße im Ortskern von Vilsen bekommt, zumindest vorläufig, keinen Namen. Foto: Karin Neukirchen-Stratmann

Br.-Vilsen – Zwei Plätze im Ortskern von Bruchhausen-Vilsen sind in den vergangenen Monaten renoviert und neu gestaltet worden: der Platz vor dem Geschäft Bullenkamp und der Platz vor der Parfümerie Schuback. Schon seit Längerem wird über die Benennung dieser beiden Plätze beraten. So auch in der Sitzung des Fleckenrats am Mittwochabend.