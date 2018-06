„Tag des offenen Hofes“ bei Holstes in Martfeld

Mit dem Planwagen zur Möhrenernte

+ © jaw Die Gäste konnten bei der Möhrenverarbeitung zusehen. © jaw

Martfeld - Von Jana Wohlers. Anlässlich des niedersachsenweiten „Tags des offenen Hofes“ öffneten am Sonntag auch Henning und Anja Holste die Türen ihres landwirtschaftlichen Betriebs in Martfeld. Die zahlreich erschienenen Besucher erwartete ein vielfältiges Angebot – vom Einkaufsbummel im Hofladen über eine Planwagenfahrt bis hin zu Schnacken und Schlemmen in idyllischer Atmosphäre war alles dabei. Der Holste-Laden war 2017 mit dem „Hofladen-Award“ als schönster Hofladen Deutschlands ausgezeichnet worden.