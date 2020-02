Plant das DRK einen Shop?

Br.-Vilsen - Von Karin Neukirchen-stratmann. Die ehrenamtlichen Helferinnen der Kleiderkammer des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) an der Sulinger Straße in Bruchhausen-Vilsen sind sauer. „Unsere Vorsitzende des Ortsvereins, Gisela Müller, kam letzte Woche in den Laden und wollte den Mietvertrag sehen. Auf unsere Frage ,Warum?‘ gab es zur Antwort, dass das DRK die Einrichtung eines sozialen Kaufhauses in Bruchhausen-Vilsen plane“, fasst Ingeburg Sandvoß zusammen. Gemeinsam mit Waltraud Drewes, Britta Maaß, Margret Niebuhr, Waltraud Hippauf und Christa Bodenstab kümmert sich Ingeburg Sandvoß um die abgegebenen Kleidungsstücke in der Kleiderkammer, und das seit mehr als zehn Jahren. „Wir sind sehr enttäuscht, dass wir von den Planungen überhaupt nichts wissen und auch nicht gefragt wurden“, sagt Sandvoß.

Gisela Müller, die Ortsvereinsvorsitzende, bestätigt, den Mietvertrag der Kleiderkammer geholt zu haben, „ich habe aber nie über eine Schließung gesprochen. Den Mietvertrag habe ich geholt, weil der Kreisverband den haben wollte“. Eine Nachfrage beim Kreisverband, bei Geschäftsführerin Ulrike Hirth-Schiller, macht deutlich, dass es Missverständnisse zwischen dem Kreisverband, dem Ortsverein und der Kleiderkammer gegeben habe. Am Donnerstagnachmittag fand ein Gespräch zwischen Ingeburg Sandvoß, Gisela Müller und Ulrike Hirth-Schiller statt. „Wir haben alles geklärt und sind uns einig, dass wir zusammen mit dem Ortsverein und der Kleiderkammer nun ein gemeinsames Konzept auf den Weg bringen wollen“, fasst Ulrike Hirth-Schiller das Gespräch zusammen. Es soll kein soziales Kaufhaus in der Form entstehen, in der es die Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Barrien und Bruchhausen-Vilsen betreibt. „Wir haben ein anderes Konzept, wir nennen es DRK-Shop. Solche Shops haben wir in Syke und Twistringen. Wir überlegen nun, ob wir auch in Bruchhausen-Vilsen einen aufmachen wollen,“ sagt die DRK-Geschäftsführerin. In einem DRK-Shop gebe es Kleidung, Kleinmöbel und Kleingeräte. Ob die Kleiderkammer mit einer möglichen Eröffnung eines DRK-Shops dann schließt oder nicht, könne man jetzt noch nicht sagen. „Wir fangen doch gerade erst mit der Ideensammlung an“, meint Ulrike Hirth-Schiller. „Wir werden mit allen Beteiligten Gespräche führen, sodass jeder seinen Platz findet.“ Die Arbeit der Kleiderkammer lobt die Geschäftsführerin ausdrücklich. „Die Damen der Kleiderkammer haben in Bruchhausen-Vilsen etwas Großartiges aufgebaut.“

Auch wenn die Shop-Einrichtung derzeit noch in den Sternen steht, fest steht, dass sich der Kreisverband bereits aktiv nach leer stehenden Läden umschaut. Eine entsprechende Anfrage des DRK-Kreisverbands bestätigt Wolrad Peimann für sein ehemaliges Herrenbekleidungsgeschäft an der Bahnhofstraße. „Ich habe den Laden aber langfristig vermietet und musste eine Absage erteilen“, sagt der Immobilienbesitzer. Für die Damen der Kleiderkammer steht indessen fest: „Wenn wir hier schließen müssen, werden wir geschlossen aus dem DRK-Ortsverein austreten.“

Doch was ist mit dem Awo-Sozialkaufhaus am Marktplatz in Bruchhausen-Vilsen? Luzia Moldenhauer, Geschäftsführerin des Awo-Kreisverbands Diepholz, dem Träger des Sozialkaufhauses, bestätigte im Oktober vergangenen Jahres auf Nachfrage, dass das Kaufhaus schließen werde, und zwar im Laufe dieses Jahres. Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann sagte während der Samtgemeinderatssitzung im Oktober 2019: „Ohne Frage ist ein soziales Kaufhaus wichtig und sollte auch mit unseren Möglichkeiten erhalten bleiben.“ Inzwischen gab es Gespräche zwischen der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen, dem Flecken und der Awo. Über den Inhalt werde der Vorstand der Awo während einer Sitzung am 26. Februar beraten, wie Luzia Moldenhauer mitteilt. Erst danach wird wohl feststehen, ob es mit einem sozialen Kaufhaus im Flecken weitergeht. Und diese Entscheidung wird auch die Pläne des DRK berühren. „Wenn die Awo weitermacht, macht es keinen Sinn, dass das DRK aktiv wird“, räumt Horst Wiesch, Präsident des DRK-Kreisverbands, ein.