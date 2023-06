Pläne für den Bahnhof in Asendorf schreiten voran

Von: Mareike Hahn

So sieht das Bahnhofsgelände heute aus. Auf dem Bild arbeiten Meilinn Flüh und Frederike Holz, die bei „Jugendbauhütte“ Stade ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in der Denkmalpflege absolvieren, an den Balken des Lokschuppens. Fünf Wochen kratzten insgesamt fünf FSJler die alte Farbe ab und trugen anschließend neue auf. Ziel war es, den Lokschuppen originalgetreu zu sanieren. Im Hintergrund ist das Bistro Glutrausch zu sehen. © Oliver Siedenberg

Museumsbahner und Gemeinde Asendorf wollen das historische Gebäude nachbauen - und haben noch mehr Pläne für das Gelände:

Asendorf – Ein Großprojekt in Asendorf nimmt Fahrt auf: Der Ort soll sein historisches Bahnhofsgebäude zurückbekommen. „Die Vorplanung läuft“, sagt Wolf-Jobst Siedler, Vorsitzender des in Bruchhausen-Vilsen ansässigen Deutschen Eisenbahn-Vereins (DEV). Gemeinsam mit der Gemeinde will der DEV das Projekt umsetzen und den Bahnhof „in erheblichem Maße aufwerten“, wie Siedler es formuliert.

Ein Gebäude aus roten Steinen mit beigen Zierelementen über Fenstern und Türen und angrenzendem Güterschuppen: So sah es um 1900 am Asendorfer Bahnhof aus. Und so soll es dort irgendwann wieder aussehen.

Die alten Pläne sind erhalten und sollen bei der Umsetzung der neuen Pläne helfen. „Zahlreiche Gespräche mit der Gemeinde über die Schritte gab es schon, viele weitere werden noch stattfinden“, sagt Siedler. Die Gemeinde Asendorf habe signalisiert, sich finanziell zu beteiligen. Außerdem hoffen die Eisenbahner auf Zuschüsse vom Land.

Der Bahnhof in Asendorf wurde am 5. Juni 1900 eröffnet, erinnerte sich vor einigen Jahren Theo Wiegmann in einem „Geschichtlichen Abriss“, der auf der Webseite www.museumseisenbahn.de zu finden ist. Als Endpunkt der Meterspurstrecke von Bruchhausen-Vilsen wurde der Asendorfer Bahnhof in Betrieb genommen. Er hatte nach Wiegmanns Recherchen „seine vorrangige Bedeutung für den Umschlag von landwirtschaftlichen Produkten wie Zuckerrüben, Kartoffeln und vor allem auch Schweinen“.

Rübenverladung wie in alten Zeiten

Schweine werden dort vermutlich nie wieder umgeladen – wohl aber Rüben. Künftig sollen die Besucher in Asendorf erleben, wie dort die Rübenverladung bis in die 1970er-Jahre praktiziert wurde. Eine Ladung Rüben konnte in wenigen Minuten aus einem Ackerwagen auf die Bahn umgeladen werden, erklärt Siedler.

Die Grundlagen für den Wiederaufbau der Rübenverladeeinrichtung sind gelegt: „Die neue, alte Ladestraße wurde gepflastert“, sagt Siedler. Die Verladeeinrichtung soll laut Lars Bierfischer, Vertreter des Samtgemeindebürgermeisters, noch in diesem Jahr aufgestellt werden.

Die Grundlagen für die Rübenverladeeinrichtung sind gelegt: Die Ladestraße wurde gepflastert. © Oliver Siedenberg

Änderungen an Gleisen geplant

Weil die Gleise heute anders liegen als 1900, sind auch dort Änderungen vorgesehen. Siedler: „Ein Teil der Gleisanlage soll ergänzt werden, in Anlehnung an den früheren Zustand, sodass dort attraktive Museumsvorführungen möglich sind.“

Nach Aussage von Theo Wiegmann wurde der Schienen-Güterverkehr nach Asendorf 1971 eingestellt. Der DEV konnte es sich damals nicht leisten, das Gelände und das Bahnhofsgebäude zu erwerben. Deshalb übernahm die Gemeinde Asendorf den für die Museumseisenbahn betrieblich benötigten nördlichen Geländebereich mit dem historischen Lokschuppen. Den südlichen Bereich mit dem Empfangsgebäude erwarb dagegen ein Privatmensch. „Mit der Geländeaufteilung war auch ein erheblicher Rückbau der Gleisanlagen verbunden, sodass heutige Besucher die frühere Situation nur noch erahnen können“, heißt es in dem „Geschichtlichen Abriss“.

Fahrkartenausgabe ist bereits abgebaut

Den zukünftigen Gleisplanungen im Weg stand die alte Fahrkartenausgabe aus den 70er-Jahren. Nach Angaben von Bierfischer hat die Gemeinde Asendorf das in einem schlechten Zustand befindliche Häuschen inklusive Toiletten gegen Selbstabbau verschenkt: „Das Gebäude soll im Nienburger Raum wieder privat aufgestellt werden“, so Bierfischer.

Glutrausch-Bistro macht erst mal weiter

Dass auch dem Glutrausch-Bistro am Bahnhof in Asendorf der Abriss droht, ist ein offenes Geheimnis. Sven Dierkes, der die Gaststätte zusammen mit Meike Kuls betreibt, ist bewusst, dass das Gebäude bei der Umsetzung der Bahnhofspläne irgendwann weichen muss. „Man konnte uns bisher aber nicht sagen, ob das in einem oder in fünf Jahren der Fall sein wird“, erklärt Dierkes. Deshalb sieht er erst mal keinen Handlungsbedarf. Das Bistro öffnet also weiterhin samstags und sonntags sowie freitags auf Anfrage. Zum Teil bietet es besondere Events – so soll es bald wieder einen Grillnachmittag geben. Sehr viel los ist im Bistro laut Dierkes bei den Märkten in Asendorf, wenn nicht nur die Museumsbahn fährt, sondern im Ort auch viele Aussteller bereitstehen. „Wir machen erst mal bis Ende des Jahres weiter“, kündigt Dierkes an. „Dann werden wir die Karten neu mischen.“