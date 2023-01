„Wow-Effekt“

Von: Rebecca Göllner-Martin

Torsten Stellmann bespricht mit Bauleiterin Vanessa Müller die nächsten Schritte. © Göllner-Martin, Rebecca

Edeka-Markt wird komplett umgebaut und bleibt bis zum 7. März geschlossen

Asendorf – „Alles wird auf links gedreht“, beschreibt Bauleiterin Vanessa Müller das Bauvorhaben, welches sie derzeit in Asendorf begleitet. Der dortige etwa 30 Jahre alte Edeka-Markt von Kaufmann Torsten Stellmann wird vollumfänglich saniert und modernisiert. Es ist ein Pilotprojekt der Edeka-Gruppe Minden-Hannover.

Bislang hätten sich, so Müller, die energetischen Sanierungen von Eigentumsobjekten der Regionalgesellschaft auf einzelne Bauteile oder technische Anlagen beschränkt. Erstmals werde nun in enger Zusammenarbeit mit Torsten Stellmann ein komplettes, gut 1 000 Quadratmeter großes Gebäude in Angriff genommen. Damit möchte die Edeka-Gruppe ihrer Verantwortung als nachhaltig agierendes Unternehmen nachkommen.

Ein Effizienzhausplaner habe sich in Asendorf im Vorfeld einen genauen Überblick verschafft und damit den Grundstein für die einzelnen Maßnahmen gelegt, schildert die Bauleiterin weiter. „Alle Außentüren sowie Fenster werden unter anderem erneuert, um Wärmebrücken zu minimieren“, berichtet Vanessa Müller. Zudem erhalte die Decke des Gebäudes eine neue Dämmung. Zudem werde die Anlagentechnik mit einem sogenannten Cool-Heat-Modell und der Installation einer Photovoltaikanlage auf den neuesten energetischen Stand gebracht. Rund ein Drittel des Wärmebedarfs des Gebäudes werde künftig über die Abwärme aus der Kälteanlage gedeckt.

Diese Maßnahmen machen es laut Edeka-Pressestelle möglich, im Jahr circa 40 000 Tonnen Kohlenstoffdioxid einzusparen.

Parallel zur energetischen Sanierung finden des Weiteren im Markt umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen statt. Dazu zählen der komplette Austausch des Mobiliars und die Anschaffung neuer Kühlanlagen, neuer Kassen sowie neuer Bedientheken. Außerdem gibt es nach Abschluss der Arbeiten erstmals eine Selbstbedienungsbackstation. „Der Bäcker im Eingangsbereich geht raus“, verrät Marktleiter Torsten Stellmann und verspricht gleichzeitig mehr Platz für Molkereiprodukte sowie Obst und Gemüse. Ebenfalls möchte er das Sortiment an Bio-Produkten und im Tiefkühlbereich aufstocken. Weiterhin im Bau befindlich ist ein neuer Pfand-rückgaberaum, der an den neugestalteten Eingangsbereich grenzt.

Für die umfassenden Arbeiten bleibt der Edeka-Markt ab Montag, 23. Januar, geschlossen. Die Neueröffnung ist für Mittwoch, 8. März, vorgesehen. Torsten Stellmann hofft auf das Verständnis der Kunden und ist jetzt schon voller Vorfreude auf das Endergebnis. Bauleiterin Vanessa Müller ist überzeugt davon, dass die Kunden beim ersten Einkauf einen „Wow-Effekt“ erleben werden. Wie viel das Unternehmen in diese Maßnahmen investiert, möchte die Edeka-Gruppe nicht verraten. Torsten Stellmann spricht von einem siebenstelligen Betrag.

Schon auf dem Parkplatz sehen Kunden sofort, dass dort etwas passiert. Ab Montag ist der Asendorfer Markt sechs Wochen lang geschlossen. © Rebecca Göllner-Martin