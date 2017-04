Arne Michaelis (16) züchtet Hühner

Br.-Vilsen - Von Vivian Krause. Alles begann damit, dass Arne Michaelis auf die Hühner seines Nachbarn aufpasste, während dieser im Urlaub war. Zum Geburtstag gab es dann einen eigenen Hühnerstall, der jetzt im Garten der Familie Michaelis steht.

Damals war Arne zehn Jahre alt, hat seinen Küken Namen gegeben und jedes einzelne vor dem Schlafengehen gezählt. Jetzt ist er 16 Jahre, hat etwa 40 Hühner, darunter unter anderem Zwerg Wyandotten. Zum zehnten Geburtstag gab es von seinen Eltern zum Stall auch fünf Hühner dazu. Ein halbes Jahr später trat Arne Michaelis in den Geflügelzuchtverein Bruchhausen-Vilsen ein.

Vom ersten Vorsitzenden bekam er weitere Hühner, sodass er schnell einen Zuchtstamm zusammen hatte. Seine ersten Zuchtversuche machte er noch in der Brutmaschine seines Nachbarn – mittlerweile hat er seine eigene. Schon vorher gab es auf dem Hof Tiere – neben Hühnern unter anderem auch Katzen. Und Michaelis stellt fest: „Hühner sind pflegeleichter als Katzen.“

Pflege und Zucht zugleich

Doch zur Pflege kommt beim Oberschüler die Zucht hinzu: Zunächst sammelt Arne Michaelis die Eier seiner Rassehühner. In die Brutmaschine passen 40 Stück. Es dauert 21 Tage, bis die Küken schlüpfen. Der 16-Jährige beschriftet die Eier mit den Buchstaben A, B und X. Mit A und B unterscheidet Arne Michaelis die zwei Rassen, das X ist das Muster-Ei, um die korrekte Drehung des Eis im Griff zu haben. Denn: Dreimal am Tag wendet er sie.

„Damit sich der Dotter nicht absetzt“, erklärt der Oberschüler. Die Brutmaschine reguliert Wärme (37,8 Grad) und Luftfeuchtigkeit, diese müsse bei 50 bis 60 Prozent liegen.

Eier sammeln, in die Brutmaschine legen und warten – das macht Arne Michaelis einmal im Jahr. „Meistens sind fast alle Eier befruchtet“, sagt er. Nach rund sechs bis sieben Monaten sind die Küken ausgewachsen. Danach schaut Michaelis, ob Fußform, Zeichnung und Farbe stimmen.

Zwei Ställe in Garten

Im Garten der Michaelis gibt es zwei Hühnerställe – der zweite kam vor etwa drei Jahren dazu. Darin finden sich Zwerg Wyandotten – silberfarbige und orangefarbige. „Weil sie schön sind“, begründet er seine Wahl. Und weiter: „Hier in der Gegend kenne ich niemanden mit der Rasse.“

In der Scheune auf dem Hof seiner Eltern gibt es zudem acht weitere Hühner, darunter Seidenhühner und braune Legehennen – ein wahres Potpourri an Rassen. Zudem hat Arne vier Hähne.

Handballer und Schütze

Der 16-Jährige, der in seiner Freizeit außerdem im Handball- und Schützenverein aktiv ist, nimmt mit seinen Hühnern an Geflügelschauen teil. Einmal in Jahr bei der in Bruchhausen-Vilsen, vergangenes Jahr war er auch in Hoya.

Damit seine Tiere wahrlich glänzen, macht er sie vorher sauber und ölt sie ein bisschen ein, „überall dort, wo keine Federn sind“, sagt Arne Michaelis. Und die Mühe lohnt sich: Er trug „zwei, drei Jahre den Titel Geflügeljugendmeister“. Um Ausschau nach weiteren Rassen zu halten, geht es dann auch mal nach Leipzig und Hannover.

Zur Jugend zählt der jetzt 16-Jährige bald nicht mehr. Denn: Ab 18 Jahren gehört er zu den Großen. „Anfangs war ich ganz alleine“, erinnert Arne Michaelis sich an den Beginn im Geflügelzuchtverein. Mittlerweile sind rund zehn Jugendliche unter den Züchtern.

Landwirt wäre sein Wunsch

Nach der Schule möchte Michaelis eine Ausbildung zum Landwirt machen, danach vielleicht studieren. Bis dahin denkt er über eine weitere Geflügelrasse in seiner Zucht nach. Das Problem: Der Platz fehlt. Doch er weiß, mehr Hühner bedeutet mehr Eier und somit einen größeren Erfolg einer perfekten Nachzucht.

Zwar habe er in den vergangenen sechs Jahren Erfahrung sammeln können, jedoch hätten andere Züchter „zehn Gartenhäuschen voller Hühner nebeneinander“, sagt er.