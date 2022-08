Pferdemarkt mit Fohlenschau: Besiegelt per Handschlag

Von: Sigi Schritt

Teilen

Der Pferdemarkt ist Jahr für Jahr ein Magnet für junge Menschen, die Tiere mögen. © Oliver Siedenberg

Br.-Vilsen – Pferde, Ziegen, Maultiere, Esel und zahlreiche Arten von Kleintieren werden auf dem traditionellen Pferdemarkt in Bruchhausen-Vilsen verkauft.

Seit Jahrzehnten beginnt mit dem Pferdemarkt der letzte Tag des Brokser Heiratsmarktes. Daher werden so manche Tierfreunde den Dienstag, 30. August, farbig im Kalender markiert haben.

Brokser Heiratsmarkt 2022

Wer diesen besonderen Markt kennt, weiß, dass an diesem Tag frühes Aufstehen angesagt ist: Der sogenannte Viehauftrieb beginnt um 6 Uhr. Um 7 Uhr beginnt der Verkauf, der jährlich etliche Besucher anlockt. Nicht alle sind potenzielle Käufer. Ein Großteil der Gäste möchte die gute Stimmung und das bunte Treiben am Rande des Marktes nicht verpassen und den letzten Tag des Heiratsmarktes mit einem Höhepunkt beginnen, heißt es in einer Ankündigung.

Pferdemarkt-Programm auch für alle, die keine Tiere kaufen wollen

Während interessierte Käufer sich die verschiedensten Tiere näher anschauen können, gibt es auch für alle anderen Gäste ein Programm. So wird Musik gespielt, es gibt etwas zu trinken und zu essen. „Die ganz besondere Atmosphäre an diesem Tag, an diesem Ort kann dabei von jedem aufgesogen werden. Egal ob Tierfreund oder nicht“, informiert Rabea Barz vom Tourismusservice Bruchhausen-Vilsen. Diese Atmosphäre bestimmt den Stellenwert des Pferdemarktes erheblich mit und lockt so jedes Mal sogar Vereine und verschiedene Gruppen an, die nicht den ganzen Morgen mit Frühschoppen verbringen wollen, sondern lieber ein wenig umher schlendern.

Wer darüber hinaus Interesse am Erwerb eines Tieres hat, findet auf dem Pferdemarkt eine große Auswahl: Große und kleine Tiere der verschiedensten Rassen und Altersgruppen werden dort von Züchtern, Bauern und anderen Tierbesitzern angeboten: Den Eigentümer wechseln sowohl Kaninchen als Haustier für den kleinen Marktbesucher oder das Pferd für den Reitsportler.

Handschlag besiegelt Käufe beim Pferdemarkt auf dem Brokser Heiratsmarkt

Zugelassen sind laut einer Broschüre neben Pferden auch Esel, Ponys, Schafe, Ziegen sowie Geflügel inklusive Tauben, Ziervögel, Kaninchen und Meerschweinchen.

Tierfreunde haben die Möglichkeit, mit einem Tier die eigene Familie zu erweitern, heißt es in der Ankündigung. Auf diesem Markt sehen die Besucher auch, wie ein Geschäft abgewickelt wird. Nicht etwa mit der Unterschrift unter einem schriftlichen Kaufvertrag oder anderen Formalitäten. Nein, der Preis für ein Tier wird sprichwörtlich kurz und schmerzlos verhandelt und das Geschäft mit einem traditionellen Handschlag besiegelt. Um 9.30 Uhr beginnt dann die 25. Fohlenschau, in der Züchter aus der Umgebung ihre Nachwuchstalente präsentieren können.

Der Tourismusservice von Bruchhausen-Vilsen ist sich sicher: „Der Pferdemarkt bietet also etwas für jeden, ob Jung oder Alt.“