Das Filmteam und die Pfadfinder drehen einen Film an der historischen Feldscheune in Bruchhöfen. Foto: Andree Wächter

Br.-Vilsen - Von Bernd Garbers. An vier Drehtagen haben die Christlichen Pfadfinder aus Vilsen zusammen mit dem Filmteam des Kreisjugendrings Diepholz an einem Film über diese Jugendorganisation gearbeitet.

Im Rahmen der Initiative „Rein in den Verein“ des Kreisjugendrings und des Landkreises Diepholz werden acht Filme über die Jugendarbeit im Kreis gedreht. Anfang 2018 hatten sich insgesamt 250 Kinder beworben, um an der Webserie unter dem Titel „Abenteuer Jugendarbeit“ teilzunehmen. Davon wurden 56 Kinder gecastet und spielen nun in den verschiedenen Folgen in Haupt- und Nebenrollen oder als Komparsen mit. Zudem sind in jeder Folge auch Personen des jeweiligen Vereins zu sehen.

Die Leitung des Projekts obliegt den Regisseuren Franziska Gröne, die Digitale Medien studiert, und Fabio Sabotzky, Student der Kommunikations- und Medienwissenschaften. Neben der Pfadfinderfolge gibt es noch Beiträge über die Landjugend, die DLRG, einen Reitvereins, das Technischen Hilfswerk, einen Schützenverein und die evangelische Jugend.

In der sechsten Folge über die Christlichen Pfadfinder geht es inhaltlich darum, was die Pfadfinder so machen und wie man zu einem Pfadfinder wird. Die extern besetzten Hauptrollen entdecken dabei die Pfadfinderarbeit und die historische Feldscheune in Bruchhöfen. Zudem lernen die Kinder, wie man ein Zelt aufbaut, Knoten oder ein Lagerfeuer macht. Im Berxer Holz dreht das Team außerdem einen Orientierungsmarsch und ein Waldgeländespiel. Am Ende des Films stehen die Pfadfinderaufnahmen an.

Die zwölfjährige Pfadfinderin Insa Weiß spielt in der Folge die Greta: „Wir haben viele neue Leute kennengelernt und hatten super viel Spaß. Bei den Szenen war es manchmal schwierig, nicht zu lachen und nicht direkt in die Kamera zu schauen.“ Belinda Hooge ist das erste Mal als Komparsin dabei: „Die Leute hier sind ganz nett und der Dreh hat viel Spaß gemacht“, sagt die Zehnjährige. Ihren Berufswunsch hat sie auch schon parat: „Ich möchte später einmal Schauspielerin werden.“

Zufrieden zeigte sich Bernd Garbers, Vorsitzender des Fördervereins der Pfadfinder: „Wir hatten tolles Wetter an allen Drehtagen und eine super Stimmung. Die Filmcrew war sehr professionell, und wie beim richtigen Film, mussten viele Szenen auch mehrmals gedreht werden.“

Für Regisseurin Franziska Gröne war diese Folge etwas ganz Besonderes: „Die Natur und die tolle Atmosphäre waren super. Zudem hatten die Kinder viel Freiraum und konnten toll spielen, wenn sie nicht dran waren.“

Im Sommer 2019 sollen die Filmarbeiten abgeschlossen sein. Für Herbst 2019 plant der Kreisjugendring dann die große Premiere. Die Pfadfinder dürfen sich ihre Folge allerdings schon vorab anschauen, wenn der Film in rund sechs Wochen fertig geschnitten ist.