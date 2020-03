Die personifizierte Prüderie im Bordell

Gäste kommen beim Theaterspiel der „Uhlenspeeler“ aus dem Lachen nicht mehr heraus

+ Heinrich plagen seine Rückenschmerzen. Als Zimmermieter in dem Etablissement wird er von Uschi (Mitte) und Babsi (rechts) nach Kräften bemuttert. Foto: HORST FRIEDRICHS

Schwarme - Von Horst Friedrichs. Am Ende wird Heinrich „upstanatsch“. Doch bis dahin steht er unter der Fuchtel seiner Schwiegermutter – selbst dann noch, als er aus der vorehelichen Gefangenschaft flieht und sich ein Zimmer nimmt. Etwa zweieinhalb plattdeutsche Komödienakte dauert es, bis der allzu naive Ausreißer begreift, wo er gelandet ist. Ebenso lange braucht der arme Kerl aber auch, um sich zu emanzipieren. Das Publikum im voll besetzten Robberts Huus in Schwarme „litt“ und lachte schallend mit Heinrich, bis er schließlich begriff, dass das Etablissement, in dem er sich als Mieter einquartiert hatte, keine physiotherapeutische Praxis war, sondern ein Bordell.