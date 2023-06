Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen: Personalkosten steigen

Von: Mareike Hahn

Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann © Siedenberg, Oliver

Die Samtgemeinde gibt dieses Jahr voraussichtlich 12,7 Millionen Euro für rund 200 Beschäftigte aus - nächstes Jahr werden es noch mehr.

Samtgemeinde – Etwa 520 000 Euro kostet die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen als Arbeitgeberin der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst dieses Jahr. Das schätzt Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann. Die Personalkosten steigen nach Angaben von Volker Kammann, Leiter des Fachbereichs Bürgerservice, 2023 auf voraussichtlich 12,7 Millionen Euro. Ab Juni fließt für die Tarifbeschäftigten mehr Geld. Fragen und Antworten zum Thema:

Was wurde bei der Einigung beschlossen?

Vorgesehen sind unter anderem Sonderzahlungen von insgesamt 3 000 Euro in mehreren Stufen. 1 240 Euro davon sollen im Juni fließen, zusätzlich jeweils 220 Euro in den Monaten von Juli bis Februar 2024. Dieses Geld kommt netto bei den Beschäftigten an, es ist also steuer- und abgabenfrei. Ab März 2024 gibt es zudem ein Lohnplus von 200 Euro brutto, Auszubildende bekommen 150 Euro mehr. Anschließend steigen die Entgelte noch um 5,5 Prozent. Die gesamte Steigerung muss bei mindestens 340 Euro brutto pro Monat liegen. Die neue Tarifvereinbarung gilt für 24 Monate.

Wer ist vom Tarifabschluss betroffen?

2,5 Millionen Beschäftigte von Bund und Kommunen dürfen sich über mehr Geld freuen. Dazu gehören Verwaltungsangestellte, Erzieher, Angestellte von Bädern und Klärwerksmitarbeiter.

Was bedeutet das für die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen?

Laut aktuellem Stellenplan müsste die Samtgemeinde 232 Beschäftigte haben, die allesamt vom Tarifabschluss profitieren. Tatsächlich sind es aber weniger. Auf den Bereich der Kindertagesstätten entfallen dabei 123 Stellen, auf das Rathaus 64 und auf den Bauhof zehn. Die restlichen Stellen sind in den Bädern, Büchereien, Schulen und andere Einrichtungen angesiedelt. „Der Stellenplan benennt die notwendigen Stellen“, erklärt Kammann. „Diese sind jedoch meist nicht in vollem Umfang besetzt. Diese Situation hat sich in den vergangenen Jahren, besonders im Bereich Kindertagesstätten, aber zunehmend auch in anderen Bereichen wie im Rathaus, verstärkt.“ Weil die Samtgemeinde klamm ist, „gehen wir bewusst davon aus, dass Stellen unbesetzt sind“, macht Verwaltungschef Bormann deutlich, dass im Rathaus an Personal gespart wird.

Was ist mit den Beamten?

„Die Beamten sind in unserer Berechnung noch nicht drin“, sagt Bormann und ergänzt: „Die kommen im September. Es ist zu befürchten oder zu hoffen – je nachdem, von welcher Seite man es betrachtet –, dass es da ähnlich kommt.“ Nach dem Willen des Beamtenbunds dbb soll der Tarifabschluss auf Beamte und Versorgungsempfänger in Deutschland übertragen werden, die Verhandlungen beginnen im Herbst. Bei der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen sind nur zwei Handvoll Beamte beschäftigt.

Mit welchen Personalkosten rechnet die Samtgemeinde in den kommenden Jahren?

Ab 2024 rechnet Bormann mit einem jährlichen Mehraufwand von 1,2 Millionen Euro durch die höheren Einkommen der Tarifbeschäftigten. Die Personalkosten dürften dann locker die 13-Millionen-Euro-Marke knacken.

Wie will die Samtgemeinde die steigenden Kosten bezahlen?

Dieses Jahr dürfte das im Haushalt eingeplante Geld reichen, Kämmerer Hannes Homfeld hat mit Blick auf die Tarifverhandlungen vorausschauend geplant. Wie die Samtgemeinde auf Sicht ihre Kosten stemmen kann, ist indes eine Frage, die schon länger im Raum steht. „Uns treffen die hohen Anforderungen an die Samtgemeinde, gerade, was Personal und was die Ausstattung in den Einrichtungen wie den Kindergärten angeht“, sagt Bormann. „Es kommt zu wenig Geld rein, um die laufenden Ausgaben zu bezahlen.“ Ein Problem, mit dem Bruchhausen-Vilsen nicht allein dasteht. Die Präsidentin der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände, Karin Welge, spricht vom „teuersten Tarifabschluss aller Zeiten“ und stellt fest: „Die kommunalen Arbeitgeber sind bis an die finanzielle Belastungsgrenze gegangen.“