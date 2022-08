Per Bus oder Bahn: Mit dem 9-Euro-Ticket zum Brokser Markt

Von: Sigi Schritt

Wer an diesem Bahnhof aussteigt, muss nur wenige Schritte laufen, dann befindet sich der Fahrgast direkt auf dem Marktareal. © Sigi Schritt

In diesem Jahr können die Besucher des Brokser Heiratsmarkt getrost ihr Auto zu Hause lassen. Denn mit dem 9-Euro-Ticket lässt es sich bequem anreisen.

Bruchhausen-Vilsen – Um zum Brokser Heiratsmarkt zu gelangen, gibt es sehr viele Möglichkeiten, sagt Marktmeister Ralf Rohlfing. Er hofft, dass die Menschen aus der nahen Umgebung zu Fuß oder mit dem Fahrrad kommen. Wer mit dem Auto anreisen will, kann gleich zwei sehr große Parkplätze ansteuern. Es ist aber ebenso möglich, mit öffentlichen Verkehrsmitteln per Bahn- und Busverbindung zum Heiratsmarkt zu fahren. Er verweist auf Mitteilungen des Verkehrsverbundes.

Mit dem 9-Euro-Ticket zum Heiratsmarkt: Angebot wird mit Sonderfahrten erweitert

Für den Zeitraum von Freitag bis Dienstag wird das reguläre ÖPNV-Angebot mit zahlreichen Sonderfahrten nach und von der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen erweitert. Das teilt der Verkehrsverbund Bremen-Niedersachsen (VBN) mit. Unter anderem gibt es Sonderfahrten auf den Schienen: Es ist möglich, mit dem Regionalexpress der Deutschen Bahn oder der Nordwestbahn nach Syke zu fahren. Weiter geht es mit den Verkehrsbetrieben Grafschaft Hoya von Syke über Heiligenfelde, Wachendorf, Süstedt nach Bruchhausen-Vilsen und wieder zurück. Es ist auch möglich, mit dem Regionalexpress von Bremen nach Eystrup zu fahren und von dort über Hoya, Hoyerhagen nach Bruchhausen-Vilsen und zurück.

Anfahrt zum Brokser Heiratsmarkt Weitere Informationen, Preise und ein vollständiger Fahrplan als PDF ist hier zu finden.

Die Anfahrt mit dem Bus: Welche Linien fahren zum Brokser Heiratsmarkt?

Auch diese Linien steuern verstärkt Bruchhausen-Vilsen an: Buslinie 20 (Nienburg, Marklohe, Balge, Schweringen, Bruchhausen-Vilsen und zurück), Buslinie 126 (Nienburg, Marklohe, Wietzen, Asendorf, Bruchhausen-Vilsen und zurück), Buslinie 128 (Mainsche, Borstel, Siedenburg, Bruchhausen-Vilsen und zurück), Buslinie 151 (Hoya, Bücken, Graue, Asendorf, Bruchhausen-Vilsen und zurück), Buslinie 152 (Sulingen, Schwaförden, Sudwalde, Affinghausen, Engeln, Bruchhausen-Vilsen und zurück), Buslinie 153 (Gessel, Barrien, Syke, Heiligenfelde, Uenzen Bruchhausen-Vilsen und zurück), Buslinie 163 (Twistringen, Bassum, Neubruchhausen, Bruchhausen-Vilsen und zurück), Buslinie 165 (Schwarme, Martfeld, Bruchhausen-Vilsen und zurück), Buslinie 720 (Verden, Blender, Martfeld, Bruchhausen-Vilsen und zurück), Buslinie 777 (Riede, Thedinghausen, Emtinghausen, Schwarme, Bruchhausen-Vilsen und zurück).

Wie komme ich zum Brokser Markt? Anfahrt mit dem 9-Euro-Ticket möglich

Der Verkehrsverbund weist in seiner Mitteilung darauf hin, dass in allen Fahrzeugen sowohl das 9-Euro-Ticket als auch die regulären Tickets des VBN Gültigkeit haben. Fahrgäste werden gebeten, sich rechtzeitig über Verbindungen, Haltestellen sowie den Ticketerwerb in den Fahrzeugen zu informieren. Infos finden sich zum Beispiel in der kostenlosen FahrPlaner-App. Es ist auch möglich, sich bei VBN-24h-Serviceauskunft unter Telefon 04 21 / 59 60 59 zu informieren. In allen Fahrzeugen des ÖPNV besteht weiterhin Maskenpflicht.