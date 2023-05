Puppenspielerin Barbara Hache verrät, warum Puppentheater auch im digitalen Zeitalter ankommt

Von: Mareike Hahn

Teilen

Die Bühnen und die Kleidung der Puppen fertigt Barbara Hache selbst an. © Oliver Siedenberg

Ein Interview mit Puppenspielerin Barbara Hache:

Martfeld – Wenn Barbara Hache eine Puppe sieht, hat sie gleich ein Gefühl für deren Eigenschaften. „Ich kann mir vorstellen, wie sie ist“, sagt die Martfelderin. Seit 2007 steht sie als Puppenspielerin hinter der Bühne, hat in den vielen Jahren zahlreiche Puppen mit ganz unterschiedlichem Aussehen und Charakter auf Flohmärkten und Co. zusammengetragen. „Ich mag gerne Gesichter, ich mag gerne Menschen, und ich mag gerne Puppen“, sagt die gelernte Krankenschwester und Diplom-Psychologin, die drei erwachsene Kinder hat. Ein Interview mit „Puppenschwester Barbara“:

Frau Hache, sind Sie nicht ein bisschen zu alt, um mit Puppen zu spielen?

Niemals (lacht). Niemals! Ich glaube, ich werde mit Puppen spielen, bis ich sterbe. Geschichten mittels Puppen zu übermitteln, ist wunderschön.

Warum Puppenspiel? Sie könnten doch Kindern auch einfach vorlesen oder Theater spielen.

Ich lese auch vor, zum Beispiel bei den Martfelder Literaturtagen. Früher, in den 70ern, habe ich auch Theater gespielt. Seitdem hat sich das kulturelle Angebot sehr verändert, es ist riesengroß geworden. Ich habe alles mal probiert und bin an den Puppen hängen geblieben.

Wie haben Sie als Puppenspielerin die Corona-Zeit überstanden?

Ich hatte natürlich keine Auftritte. Wir haben zu Hause Stücke gefilmt und bei Youtube reingestellt. Für mich war die Corona-Zeit nicht so schlimm, weil ich als Rentnerin nicht mehr so vom Puppenspiel leben muss wie früher.

Viele Kinder sitzen mit starrem Blick und offenem Mund vor Fernseher oder Computer-Bildschirm. Ist das im Live-Puppentheater auch so?

Die Kinder sind sehr gebannt, wie mir die Erwachsenen erzählen. Der große Unterschied ist das Interaktive. Die Puppen sprechen die Kinder an, sie können antworten. Da kommt ein Dialog in Gang. Nach dem Stück fragt manchmal jemand, wo all die Menschen sind, die hinter dem Vorhang standen. Dass ich das alleine mache, können viele nicht verstehen. Dabei können nur zwei Puppen gleichzeitig auftreten, weil ich nur zwei Hände habe.

Finden Sie es besorgniserregend, dass die Kinder heute kaum noch Puppenspiel erleben, aber umso mehr fernsehen?

Ich finde das einfach total schade. Die direkte Kommunikation geht vorm Fernseher flöten. Und die Geschwindigkeit ist anders: Im Fernsehen geht es zack, zack, zack. Die Schnitte und Bilder werden immer schneller. Die Sehgewohnheiten der Kinder haben sich total geändert, die Konzentration ist schlechter geworden. Beim Puppentheater müssen die Kinder zwischendurch warten, wenn ich die Bühne umbaue. Dann unterhalten die sich. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass sich die Augen zwischendurch ausruhen. Pausen gehören dazu, das muss ja nicht langweilig sein. Man kann die Zeit nicht aufhalten, aber die Kindheit zu nutzen, um Beziehungen herzustellen, finde ich wichtig. Da kann Puppentheater einen Beitrag leisten.

Sie schreiben Ihre Stücke selbst und bearbeiten Märchen wie „Rapunzel“ oder „Frau Holle“. Worauf legen Sie dabei Wert?

Ich lese mir die Märchen durch und versuche, sie naturgetreu wiederzugeben, aber mit ein bisschen Humor. Bei „Rapunzel“ habe ich die alte Version gelesen; darin hat Rapunzel Zwillinge gekriegt, das haben die Gebrüder Grimm später verändert. Ich hab es dann so aufgeführt, wie es ursprünglich geschrieben war, auch ohne die böse Fee. Schwierig war es, als ich die „Schneekönigin“ gespielt habe. Da sprachen die Kinder immer von Elsa, der Eiskönigin, die sie aus den „Disney“-Filmen kennen. Die haben meine Schneekönigin gar nicht erkannt.

Sprechen die selbe Sprache: Barbara Hache leiht dem Kasper ihre normale Stimme, für die anderen Puppen verstellt sie sie. © Oliver Siedenberg

Mögen Kinder heute noch klassische Märchen?

Ja, auf jeden Fall. Ich hab im Februar in der Martfelder Mühle „Rumpelstilzchen“ gespielt, da war es proppevoll, und alle fanden das ganz toll.

Sind Ihre Stücke vor allem unterhaltsam oder pädagogisch sinnvoll?

Ich hoffe, dass sie unterhaltsam sind. Natürlich kommt Alltagsgeschehen darin vor. Da ist zum Beispiel einer, der Zahnschmerzen hat. „Mein Zahn tut so weh, was mach ich mit meinem Zahn?“, fragt er, und die Kinder antworten: „Geh zum Zahnarzt!“ Beim Zahnarzt hat er dann Angst vor der Spritze, und die Kinder beruhigen ihn: „Das ist doch gar nicht schlimm.“ Das mache ich aber nicht aus pädagogischen Gründen, sondern weil die Figuren einen Charakter haben und was erleben. Ich will nicht pädagogisch sein.

Haben Sie eine Lieblingspuppe?

(überlegt) Lieblingspuppe kann ich nicht sagen. Aber den Claas spiele ich gerne. Der ist ein bisschen tollpatschig, das ist so einer, der „Jo, weiß ich auch nicht“ sagt und immer Hunger hat, der ist etwas einfach gestrickt. Ich verstelle dabei meine Stimme, denn ich muss ja gucken, dass sich die Puppen voneinander unterscheiden. Nur der Kasper hat meine normale Stimme.

Haben Sie neue Stücke in Planung?

Wenn ich ein Stück schreiben will, setze ich mich hin, gucke meine Leute an – ich hab ja ganz viele Handpuppen, auch welche, die ich noch nicht gespielt habe – und schaue, wer dabei sein soll. Ich habe aktuell ein Stück liegen, an dem ich ab und zu arbeite. Jetzt, in der Gartensaison, bin ich aber auch viel im Garten. Ich schreibe weiter, wenn ich Lust habe. Man kann ja nicht auf Knopfdruck kreativ sein.

Barbara Hache spielt zu vielen Anlässen

Im Herbst und im Winter tritt Barbara Hache mit ihren Puppen regelmäßig in der Fehsenfeldschen Mühle in Martfeld auf. Für die kommenden Monate hat sie verschiedene andere Anfragen, etwa fürs Sommerferienprogramm in Bruchhausen-Vilsen und in Bassum. Nach Vereinbarung spielt sie auch in Kindertagesstätten, bei Kindergeburtstagen und Co. Die Stücke dauern maximal 40 Minuten und sind ab etwa drei Jahren geeignet. Nicht nur Kinder, auch Erwachsene mögen nach Haches Erfahrung ihre Geschichten: „Letztens waren auch ältere Menschen in der Vorstellung, weil sie einfach mal wieder Puppentheater sehen wollten.“ Barbara Hache ist erreichbar unter Telefon 04255/92796 oder per E-Mail an hache@puppenschwester.de.

www.puppenschwester.de