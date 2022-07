Party beim „Hill of Dreams“-Festival: So verrückt wurde am Freitag gefeiert

Von: Felix Busjaeger

„Hill of Dreams“-Festival in Bruchhausen-Vilsen: Die besten Bilder vom Freitag, 29. Juli 2022. © Oliver Siedenberg

„Hill of Dreams“: Das Elektro-Festival findet wieder in Bruchhausen-Vilsen statt. Hier sind die besten Bilder vom Freitag, dem 29. Juli 2022.

Bruchhausen-Vilsen – Es ist eigentlich ein friedlicher Acker in Süstedt, der allerdings einmal im Jahr zum Mekka für Fans elektronischer Musik wird: Das „Hill of Dreams“ verwandelt Bruchhausen-Vilsen für ein Wochenende in einen ausgelassenen Partyort, an dem getanzt und gefeiert wird. Innerhalb von sieben Jahren hat sich die kleine Privatfeier zu einem ausgewachsenen Open-Air-Festival entwickelt. In unserer Bildergalerie finden Sie die besten Bilder vom Freitag, dem 29. Juli.

Tausende Besucher stürmen jährlich das „Hill of Dreams“-Festival im Landkreis Diepholz. Wieso? 35 musikalische Acts locken die Partywütigen. Es sind Größen der Elektromusik-Szene, aber auch neue Talente und erfahrene Partystimmungsgaranten. In Sachen Elektromusik, so Veranstalter Sven Kliesch, sind „die Headliner Eskei83, Hbz sowie Le Shuuk“. Vor Ort sind etwa 120 Festival-Mitarbeiter vor und hinter den drei Bühnen für den reibungslosen Ablauf des „Hill of Dreams“-Festival verantwortlich.

Der Zeitplan für alle Bühnen an allen beiden Festivaltagen Unicorn-Stage Freitag: 18 Uhr: Benji, 19.30 Uhr: Paul Kold, 20.30 Uhr: Kaylab, 21.30 Uhr: Lunax, 22.30 Uhr MaxFail, 0 Uhr Hbz, 1.30 Uhr: L. Madness Samstag: 14 Uhr: Luke D., 15.30 Uhr: East&Young, 17 Uhr: Hendriks, 18.30 Uhr: Lanné, 20 Uhr:Noel Holler, 21.30: House Destroyer, 23 Uhr: Le Shuuk, 0.30 Uhr: Timbo & This Chris, 2 Uhr: Firebeat Dirtbass-Stage Freitag: 18.30 Uhr: Fvck Off, 20 Uhr: Tsk Frc, 21 Uhr: Jungle Riot, 22: Fcksht Sg., 23.15 Uhr: Sekula, 0.15 Uhr: Dirtybass, 1.30 Uhr Wasted E.Y.

Samstag: 14 Uhr: Morisk, 15 Uhr: L. Merkki, 16 Uhr: ConnectDnB, 17 Uhr: Choppaz, 18 Uhr: Tantron, 19 Uhr: Déjà- Vu, 20 Uhr: Ricky West, 21 Uhr: Madness b2b Kaylab, 22 Uhr: Eskei83, 23.30 Uhr: Blvck Crowz, 0.30 Uhr: Redhoodsq., 1.30 Uhr: Miniro Red-Stage Freitag: 20 Uhr: MusiqOne, 22 Uhr: DJ Toddy, 0 Uhr: Sascha Schulze Samstag: 17 Uhr: TT Audio, 18.30 Uhr: Wilkendeer, 20 Uhr: Ideal & Standard, 21.30 Uhr: Flyco, 20.30 Uhr: DJ Pony & DJ Mo

Insgesamt werden in Bruchhausen-Vilsen 4000 Partygänger beim „Hill-of-Dreams“-Festival erwartet. Auch am 30. Juli steigt die Party. Mit dabei: unter anderem Le ShuukWilkendeer und Ideal & Standard.